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"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль - РИА Новости, 06.01.2024
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль
Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:08
2024-01-06T18:08
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в шапке-ушанке и шубе. Экс-супруга рэпера Канье Уэста сопроводила кадры замерзшим смайликом-эмодзи, намекнув на морозную погоду. Публикация за несколько часов набрала более миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев, в том числе и от россиян. По их мнению, образ звезды реалити "Семейство Кардашьян" — отсылка к тренду Russian core или Slavic Bimbo Girl (образы, вдохновленные традиционной русско-славянской одеждой и аксессуарами, — Прим. ред.). "Посмотрела "Слово пацана", "Приезжай в Москву, Ким", "Русских копирует", "Кардашьян по-русски", "Русский стиль", — написали пользователи.Некоторые поклонники 43-летней знаменитости также сравнили ее внешний вид с нарядом нынешней супруги Уэста дизайнера Бьянки Цензори. Она недавно тоже появилась в шапке-ушанке, только более объемной. Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует Цензори, другие наоборот стали защищать теледиву. Они заявили, что это Бьянка вдохновляется стилем Ким. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, стиль жизни, кимберли кардашян, россия, канье уэст
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Стиль жизни, Кимберли Кардашян, Россия, Канье Уэст
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль
Ким Кардашьян опубликовала снимки с отдыха в шапке-ушанке и меховой шубе
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в шапке-ушанке и шубе.
Экс-супруга рэпера Канье Уэста сопроводила кадры замерзшим смайликом-эмодзи, намекнув на морозную погоду.
Публикация за несколько часов набрала более миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев, в том числе и от россиян.
По их мнению, образ звезды реалити "Семейство Кардашьян" — отсылка к тренду Russian core или Slavic Bimbo Girl (образы, вдохновленные традиционной русско-славянской одеждой и аксессуарами, — Прим. ред.).
«
"Посмотрела "Слово пацана", "Приезжай в Москву, Ким", "Русских копирует", "Кардашьян по-русски", "Русский стиль", — написали пользователи.
Некоторые поклонники 43-летней знаменитости также сравнили
ее внешний вид с нарядом нынешней супруги Уэста дизайнера Бьянки Цензори. Она недавно тоже появилась в шапке-ушанке, только более объемной.
Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует Цензори, другие наоборот стали защищать теледиву. Они заявили, что это Бьянка вдохновляется стилем Ким.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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