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"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль - РИА Новости, 06.01.2024
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Шоубиз
 
18:08 06.01.2024 (обновлено: 18:29 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/kardashyan-1919964158.html
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль - РИА Новости, 06.01.2024
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль
Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:08
2024-01-06T18:29
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новости шоу-бизнеса
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кимберли кардашян
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в шапке-ушанке и шубе. Экс-супруга рэпера Канье Уэста сопроводила кадры замерзшим смайликом-эмодзи, намекнув на морозную погоду. Публикация за несколько часов набрала более миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев, в том числе и от россиян. По их мнению, образ звезды реалити "Семейство Кардашьян" — отсылка к тренду Russian core или Slavic Bimbo Girl (образы, вдохновленные традиционной русско-славянской одеждой и аксессуарами, — Прим. ред.). &quot;Посмотрела &quot;Слово пацана&quot;, &quot;Приезжай в Москву, Ким&quot;, &quot;Русских копирует&quot;, &quot;Кардашьян по-русски&quot;, &quot;Русский стиль&quot;, — написали пользователи.Некоторые поклонники 43-летней знаменитости также сравнили ее внешний вид с нарядом нынешней супруги Уэста дизайнера Бьянки Цензори. Она недавно тоже появилась в шапке-ушанке, только более объемной. Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует Цензори, другие наоборот стали защищать теледиву. Они заявили, что это Бьянка вдохновляется стилем Ким. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, стиль жизни, кимберли кардашян, россия, канье уэст
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Стиль жизни, Кимберли Кардашян, Россия, Канье Уэст
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль

Ким Кардашьян опубликовала снимки с отдыха в шапке-ушанке и меховой шубе

© Фото : @kimkardashianКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : @kimkardashian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская телевезда, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram* снимки с отдыха в горах, на которых позирует в шапке-ушанке и шубе.
© Фото : @kimkardashianКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : @kimkardashian
Ким Кардашьян
Экс-супруга рэпера Канье Уэста сопроводила кадры замерзшим смайликом-эмодзи, намекнув на морозную погоду.
Публикация за несколько часов набрала более миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев, в том числе и от россиян.
По их мнению, образ звезды реалити "Семейство Кардашьян" — отсылка к тренду Russian core или Slavic Bimbo Girl (образы, вдохновленные традиционной русско-славянской одеждой и аксессуарами, — Прим. ред.).
«

"Посмотрела "Слово пацана", "Приезжай в Москву, Ким", "Русских копирует", "Кардашьян по-русски", "Русский стиль", — написали пользователи.

Некоторые поклонники 43-летней знаменитости также сравнили ее внешний вид с нарядом нынешней супруги Уэста дизайнера Бьянки Цензори. Она недавно тоже появилась в шапке-ушанке, только более объемной.
Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует Цензори, другие наоборот стали защищать теледиву. Они заявили, что это Бьянка вдохновляется стилем Ким.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"
17 ноября 2023, 00:34
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСтиль жизниКимберли КардашянРоссияКанье Уэст
 
 
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