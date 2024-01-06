https://ria.ru/20240106/iran-1919887657.html

СМИ: в Иране подняли красный флаг мести

СМИ: в Иране подняли красный флаг мести - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: в Иране подняли красный флаг мести

В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:40

2024-01-06T01:40

2024-01-06T12:02

в мире

иран

кум

касем сулеймани

взрыв в кермане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919887365_0:0:1216:684_1920x0_80_0_0_599ad587f95eb16af9884440da0460e4.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило агентство Fars.Он появился куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани.Как отмечал в 2020 году американский телеканал CNBC, красные флаги в шиитской традиции символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.В среду в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html

https://ria.ru/20240104/terakt-1919736463.html

иран

кум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, кум, касем сулеймани, взрыв в кермане