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СМИ: в Иране подняли красный флаг мести - РИА Новости, 06.01.2024
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01:40 06.01.2024 (обновлено: 12:02 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/iran-1919887657.html
СМИ: в Иране подняли красный флаг мести
СМИ: в Иране подняли красный флаг мести - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: в Иране подняли красный флаг мести
В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:40
2024-01-06T12:02
в мире
иран
кум
касем сулеймани
взрыв в кермане
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило агентство Fars.Он появился куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани.Как отмечал в 2020 году американский телеканал CNBC, красные флаги в шиитской традиции символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.В среду в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html
https://ria.ru/20240104/terakt-1919736463.html
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5
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в мире, иран, кум, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Кум, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
СМИ: в Иране подняли красный флаг мести

В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести

© FarsКрасный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
© Fars
Красный флаг над мечетью Джамкаран в Иране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Иране над мечетью Джамкаран в священном для шиитов городе Кум подняли красный флаг, сообщило агентство Fars.
Он появился куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Как отмечал в 2020 году американский телеканал CNBC, красные флаги в шиитской традиции символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.
В среду в городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели Сулеймани. По данным агентства IRNA, в результате погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет; всего получили ранения 284 человека.
Как рассказал замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади, взрывы осуществили смертники. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
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В миреИранКумКасем СулейманиВзрыв в Кермане
 
 
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