https://ria.ru/20240106/irak-1919955728.html

Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году

Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году - РИА Новости, 06.01.2024

Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году

Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:24

2024-01-06T16:24

2024-01-06T16:24

в мире

ирак

экономика

асем джихад

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БАГДАД, 6 янв - РИА Новости. Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. "В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал представитель ведомства. Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля минувшего года заявил, что его правительство придает большое значение работе по повышению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.

https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирак, экономика, асем джихад