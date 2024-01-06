https://ria.ru/20240106/irak-1919955728.html
Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году
Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году - РИА Новости, 06.01.2024
Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году
Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:24
2024-01-06T16:24
2024-01-06T16:24
в мире
ирак
экономика
асем джихад
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БАГДАД, 6 янв - РИА Новости. Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. "В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал представитель ведомства. Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля минувшего года заявил, что его правительство придает большое значение работе по повышению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.
https://ria.ru/20230402/neft-1862517152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, экономика, асем джихад
В мире, Ирак, Экономика, Асем Джихад
Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в новом году
Миннефти: Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году
БАГДАД, 6 янв - РИА Новости. Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
"В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал представитель ведомства.
Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля минувшего года заявил, что его правительство придает большое значение работе по повышению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.
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