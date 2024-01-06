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РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 06.01.2024
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Религия
 
07:04 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/gumpomosch-1919898141.html
РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи
РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 06.01.2024
РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи
Русская православная церковь собрала в России больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T07:04
2024-01-06T07:04
религия
мариуполь
россия
луганск
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Русская православная церковь собрала в России больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в зону СВО, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). "В России Церковь собрала, закупила и передала больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в зону конфликта. С 2022 года мы зафиксировали 195 тысяч обращений в наши центры помощи. Ежемесячно поступает до 4000 звонков на нашу горячую линию социальной помощи 8-800-70-70-222. Мы стараемся откликнуться на каждую просьбу и помочь тем, кто нуждается", - сказал епископ Пантелеимон. По его словам, вся Церковь участвует в помощи, "разные епархии отправляют гуманитарные грузы". "По благословлению Святейшего Патриарха Кирилла в августе этого года была создана Патриаршая гуманитарная миссия. Святейший лично уделяет огромное внимание этой работе. Мы развернули центры помощи в Северодонецке, Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Волновахе, Горловке, Голой Пристани, Скадовске. Координационные центры – это Москва и Мариуполь. Наши представители из Симферопольской, Казанской, Екатеринбургской, Ростовской-на-Дону епархий поддерживают адресно церковную социальную деятельность в каждом из четырех регионов зоны конфликта", - рассказал иерарх. Кроме того, добавил он, с весны прошлого года каждую неделю в зону конфликта выезжают смены волонтеров от Церкви - в крупнейшие больницы Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки, Мариуполя, Новоазовска съездили уже больше 1200 человек. "Важный проект – восстановление частных домов нуждающихся людей в Мариуполе. С марта 2023 года съездили более 630 добровольцев-ремонтников: они отремонтировали более 180 частных домов. Многие, начав заниматься благотворительностью, пришли к Богу. Также изменилась жизнь конкретных людей, которым мы помогли", - заключил собеседник агентства. Ранее он рассказал, что священники и волонтеры Русской церкви развозят подарки в зоне СВО к Рождеству Христову, в Церкви помогают восстановить дома мирных жителей, покупают обогреватели, помогают в госпиталях, просто нуждающимся – в этой работе можно принять участие, пожертвовав средства или став волонтером. Информация о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям опубликована на сайте помочьвбеде.рф.
https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html
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мариуполь, россия, луганск, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Мариуполь, Россия, Луганск, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гуманитарной помощи

Епископ РПЦ Пантелеимон: РПЦ направила в зону СВО более 2220 тонн гумпомощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Русская православная церковь собрала в России больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в зону СВО, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
«
"В России Церковь собрала, закупила и передала больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в зону конфликта. С 2022 года мы зафиксировали 195 тысяч обращений в наши центры помощи. Ежемесячно поступает до 4000 звонков на нашу горячую линию социальной помощи 8-800-70-70-222. Мы стараемся откликнуться на каждую просьбу и помочь тем, кто нуждается", - сказал епископ Пантелеимон.
По его словам, вся Церковь участвует в помощи, "разные епархии отправляют гуманитарные грузы".
"По благословлению Святейшего Патриарха Кирилла в августе этого года была создана Патриаршая гуманитарная миссия. Святейший лично уделяет огромное внимание этой работе. Мы развернули центры помощи в Северодонецке, Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Волновахе, Горловке, Голой Пристани, Скадовске. Координационные центры – это Москва и Мариуполь. Наши представители из Симферопольской, Казанской, Екатеринбургской, Ростовской-на-Дону епархий поддерживают адресно церковную социальную деятельность в каждом из четырех регионов зоны конфликта", - рассказал иерарх.
Кроме того, добавил он, с весны прошлого года каждую неделю в зону конфликта выезжают смены волонтеров от Церкви - в крупнейшие больницы Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки, Мариуполя, Новоазовска съездили уже больше 1200 человек.
"Важный проект – восстановление частных домов нуждающихся людей в Мариуполе. С марта 2023 года съездили более 630 добровольцев-ремонтников: они отремонтировали более 180 частных домов. Многие, начав заниматься благотворительностью, пришли к Богу. Также изменилась жизнь конкретных людей, которым мы помогли", - заключил собеседник агентства.
Ранее он рассказал, что священники и волонтеры Русской церкви развозят подарки в зоне СВО к Рождеству Христову, в Церкви помогают восстановить дома мирных жителей, покупают обогреватели, помогают в госпиталях, просто нуждающимся – в этой работе можно принять участие, пожертвовав средства или став волонтером. Информация о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям опубликована на сайте помочьвбеде.рф.
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