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Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной - РИА Новости, 07.01.2024
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной
Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T22:54
2024-01-06T22:54
2024-01-07T00:18
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ВАРШАВА, 6 янв — РИА Новости. Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул. Протестующие польские фермеры в четверг вновь заблокировали границу в пункте пропуска Медыка, что они уже делали ранее с 16 ноября по 23 декабря. Фермеры добиваются доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность.В субботу днем в Жешуве прошли переговоры членов фермерской организации "Обманутая деревня" с главой минсельхоза страны Чеславом Секерским и Кубас-Хул. В итоге, по словам воеводы, удалось договориться о приостановке акции протеста фермеров.Сделку заключили Секерский, сама Кубас-Хул и лидер подкарпатского отделения "Обманутой деревни" Роман Кондрув.Соглашение предусматривает, что министр сельского хозяйства соглашается на все три требования фермеров, которые включают в себя не только субсидию на выращивание кукурузы, но и увеличение объема кредитования сельхозпроизводителей, а также сохранение сельхозналога на прежнем уровне.Эти требования выполнят после соблюдения законодательных процедур и получения необходимого одобрения европейской комиссии, добавила воевода.В свою очередь лидер подкарпатской "Обманутой деревни" заявил, что акция в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения правовых изменений.
https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html
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в мире, украина, киев
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной в пункте Медыка
ВАРШАВА, 6 янв — РИА Новости. Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявила подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул.
Протестующие польские фермеры в четверг вновь заблокировали границу в пункте пропуска Медыка, что они уже делали ранее с 16 ноября по 23 декабря. Фермеры добиваются доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность.
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В субботу днем в Жешуве прошли переговоры членов фермерской организации "Обманутая деревня" с главой минсельхоза страны Чеславом Секерским и Кубас-Хул. В итоге, по словам воеводы, удалось договориться о приостановке акции протеста фермеров.
Сделку заключили Секерский, сама Кубас-Хул и лидер подкарпатского отделения "Обманутой деревни" Роман Кондрув.
Соглашение предусматривает, что министр сельского хозяйства соглашается на все три требования фермеров, которые включают в себя не только субсидию на выращивание кукурузы, но и увеличение объема кредитования сельхозпроизводителей, а также сохранение сельхозналога на прежнем уровне.
Эти требования выполнят после соблюдения законодательных процедур и получения необходимого одобрения европейской комиссии, добавила воевода.
В свою очередь лидер подкарпатской "Обманутой деревни" заявил, что акция в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения правовых изменений.
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