https://ria.ru/20240106/gosuslugi-1919914878.html

Эксперт рассказал, как заблокировать взломанный аккаунт на "Госуслугах"

Эксперт рассказал, как заблокировать взломанный аккаунт на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.01.2024

Эксперт рассказал, как заблокировать взломанный аккаунт на "Госуслугах"

Взломанный аккаунт на "Госуслугах" в первую очередь необходимо заблокировать - сделать это можно в том числе через банковские приложения или техподдержку МФЦ,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:32

2024-01-06T10:32

2024-01-06T10:32

общество

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

мтс

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взломанный аккаунт на "Госуслугах" в первую очередь необходимо заблокировать - сделать это можно в том числе через банковские приложения или техподдержку МФЦ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Однако, по его словам, благодаря введению обязательной двухфакторной аутентификации злоумышленникам становится значительно сложнее получить доступ к аккаунту на "Госуслугах". "Если такое все же произошло, первое, что нужно сделать, - заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", - заявил Голованов. После блокировки эксперт рекомендует в любом случае обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. "Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации", - заключил он. В конце декабря директор продукта "Защитник" от МТС Андрей Бийчук сообщил агентству, что накануне Нового года активизируются телефонные мошенники, которые, например, звонят под видом сотовых операторов и предлагают продлить договор сим-карты. Цель таких звонков - получить пароли от аккаунта на "Госуслугах", банковских приложений и так далее.

https://ria.ru/20231225/migratsiya-1917983592.html

https://realty.ria.ru/20231206/chaty-1914085762.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, мтс