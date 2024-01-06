https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919951972.html
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона
Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:41
2024-01-06T15:41
2024-01-06T15:41
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Часом ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также атаковали Горловку дроном-камикадзе. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов украинскими войсками погиб один мирных житель, а также ранения получила мирная жительница.
https://ria.ru/20240106/ranenye-1919950715.html
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона
Украинские войска снова сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА