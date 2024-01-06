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Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона - РИА Новости, 06.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919951972.html
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона
Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:41
2024-01-06T15:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Часом ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также атаковали Горловку дроном-камикадзе. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов украинскими войсками погиб один мирных житель, а также ранения получила мирная жительница.
https://ria.ru/20240106/ranenye-1919950715.html
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона

Украинские войска снова сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ
Вчера, 15:29
Часом ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также атаковали Горловку дроном-камикадзе.
По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов украинскими войсками погиб один мирных житель, а также ранения получила мирная жительница.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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