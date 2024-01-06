https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919951972.html

Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона

Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска снова атаковали Горловку с помощью дрона

Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:41

2024-01-06T15:41

2024-01-06T15:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 снова сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Часом ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также атаковали Горловку дроном-камикадзе. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов украинскими войсками погиб один мирных житель, а также ранения получила мирная жительница.

https://ria.ru/20240106/ranenye-1919950715.html

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, безопасность