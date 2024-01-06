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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:23
2024-01-06T01:23
2024-01-06T01:23
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке в ДНР три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров