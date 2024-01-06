https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:23

2024-01-06T01:23

2024-01-06T01:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

донецк

стирол

в мире

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919882620.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк, стирол, в мире