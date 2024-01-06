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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:23 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:23
2024-01-06T01:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
стирол
в мире
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919882620.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк, Стирол, В мире
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки украинскими войсками
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. ВСУ в 1.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкСтиролВ мире
 
 
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