https://ria.ru/20240106/germaniya-1919925461.html

В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной

В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной - РИА Новости, 06.01.2024

В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной

Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:12

2024-01-06T12:12

2024-01-06T14:08

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хдс/хсс

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag. "Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", — сказал он.Как заявлял в октябре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, киевские власти ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны республики Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild признал, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Идея нашла сторонников и в Германии: так, депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти ФРГ посодействовать этой инициативе. По его мнению, Берлин мог бы приостановить выплаты пособий военнообязанным украинцам. Кизеветтер также указал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.

https://ria.ru/20230917/ekstraditsiya-1896868199.html

https://ria.ru/20240104/uklonenie-1919698495.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, украина, киев, рустем умеров, игорь клименко, хдс/хсс