В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной
Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев
© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
"Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", — сказал он.
Как заявлял в октябре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, киевские власти ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу.
Министр обороны республики Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild признал, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
Идея нашла сторонников и в Германии: так, депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти ФРГ посодействовать этой инициативе. По его мнению, Берлин мог бы приостановить выплаты пособий военнообязанным украинцам. Кизеветтер также указал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.