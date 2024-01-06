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В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной - РИА Новости, 06.01.2024
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12:12 06.01.2024 (обновлено: 14:08 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/germaniya-1919925461.html
В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной
В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной - РИА Новости, 06.01.2024
В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной
Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:12
2024-01-06T14:08
в мире
германия
украина
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рустем умеров
игорь клименко
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag. "Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", — сказал он.Как заявлял в октябре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, киевские власти ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу. Министр обороны республики Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild признал, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Идея нашла сторонников и в Германии: так, депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти ФРГ посодействовать этой инициативе. По его мнению, Берлин мог бы приостановить выплаты пособий военнообязанным украинцам. Кизеветтер также указал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.
https://ria.ru/20230917/ekstraditsiya-1896868199.html
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в мире, германия, украина, киев, рустем умеров, игорь клименко, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Киев, Рустем Умеров, Игорь Клименко, ХДС/ХСС
В ФРГ назвали экстрадицию военнообязанных украинцев юридически невозможной

Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев

© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Немецкое законодательство не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
"Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", — сказал он.
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Как заявлял в октябре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, киевские власти ищут юридические механизмы, чтобы вернуть и наказать военнообязанных, незаконно выехавших за границу.
Министр обороны республики Рустем Умеров, в свою очередь, в интервью изданию Bild признал, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.
Идея нашла сторонников и в Германии: так, депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти ФРГ посодействовать этой инициативе. По его мнению, Берлин мог бы приостановить выплаты пособий военнообязанным украинцам. Кизеветтер также указал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать десять дивизий.
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В миреГерманияУкраинаКиевРустем УмеровИгорь КлименкоХДС/ХСС
 
 
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