https://ria.ru/20240106/gaz-1919909775.html
Будущее российского газа в Европе зависит от политики, заявила эксперт
Будущее российского газа в Европе зависит от политики, заявила эксперт - РИА Новости, 06.01.2024
Будущее российского газа в Европе зависит от политики, заявила эксперт
Будущее поставок газа из России в Европу зависит от политики, в ближайшие годы возможен как полный отказ от российского трубопроводного газа, так и... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:52
2024-01-06T09:52
2024-01-06T09:52
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газпром
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Будущее поставок газа из России в Европу зависит от политики, в ближайшие годы возможен как полный отказ от российского трубопроводного газа, так и восстановление экономических связей и увеличение экспорта из России в европейские страны до 80–90 миллиардов кубометров в год, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Европейский рынок являлся для российских газовиков исторически главным, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году на фоне геополитического напряжения и технических проблем – физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок – экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС. "Что касается будущего российского газа в Европе, то его, как, впрочем, и всегда, определит политика. Если ситуация будет развиваться в текущем русле, ЕС, скорее всего, с опережением реализует свой план по отказу о российского газа (пока срок обозначен в 2027–2030 г.). Если же будет взят курс на восстановление экономических связей, Россия может претендовать на экспорт в Европу до 80–90 миллиардов кубометров в год", – сказала Белова. Идея стать балансирующим поставщиком на Запад для России не нова, однако она имела больше экономического смысла, когда наряду с постоянным предусмотренным контрактом объемом газа в отдельные периоды можно было увеличивать прокачку газа по трубам и, реализуя газ на условиях спот, получать дополнительных доход, добавила собеседница агентства. "Сегодня же, когда ожидается дальнейшее сокращение трубопроводных поставок, поддерживать систему в рабочем состоянии ради разовых поставок имеет смысл только при очень высоких ценах сбыта. Балансировка европейского рынка посредством СПГ явно потребует меньше затрат", – заключила она.
https://ria.ru/20231227/gaz-1918383823.html
https://ria.ru/20231216/gaz-1916145859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, газпром, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Газпром, Евросоюз
Будущее российского газа в Европе зависит от политики, заявила эксперт
Эксперт: будущее российского газа в Европе определит политика
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Будущее поставок газа из России в Европу зависит от политики, в ближайшие годы возможен как полный отказ от российского трубопроводного газа, так и восстановление экономических связей и увеличение экспорта из России в европейские страны до 80–90 миллиардов кубометров в год, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
Европейский рынок являлся для российских газовиков исторически главным, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году на фоне геополитического напряжения и технических проблем – физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок – экспорт из России существенно снизился.
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Поставки газа "Газпрома
" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС
.
"Что касается будущего российского газа в Европе, то его, как, впрочем, и всегда, определит политика. Если ситуация будет развиваться в текущем русле, ЕС, скорее всего, с опережением реализует свой план по отказу о российского газа (пока срок обозначен в 2027–2030 г.). Если же будет взят курс на восстановление экономических связей, Россия может претендовать на экспорт в Европу до 80–90 миллиардов кубометров в год", – сказала Белова.
Идея стать балансирующим поставщиком на Запад для России не нова, однако она имела больше экономического смысла, когда наряду с постоянным предусмотренным контрактом объемом газа в отдельные периоды можно было увеличивать прокачку газа по трубам и, реализуя газ на условиях спот, получать дополнительных доход, добавила собеседница агентства.
"Сегодня же, когда ожидается дальнейшее сокращение трубопроводных поставок, поддерживать систему в рабочем состоянии ради разовых поставок имеет смысл только при очень высоких ценах сбыта. Балансировка европейского рынка посредством СПГ явно потребует меньше затрат", – заключила она.
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