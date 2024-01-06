https://ria.ru/20240106/gas-1919946804.html

СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Самаре

СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Самаре - РИА Новости, 06.01.2024

СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Самаре

Следователи СК организовали проверку по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило областное следственное управление... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:01

2024-01-06T15:01

2024-01-06T15:01

происшествия

самара

октябрьский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Следователи СК организовали проверку по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило областное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. ЧП произошло в одной из квартир в доме 6 на 4-м проезде в Самаре. По данным регионального ГУМЧС, несущие конструкции дома не повреждены, в целях безопасности эвакуированы 50 человек, четверо мужчин пострадали. В областном минздраве сообщили, что пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. "По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУСК. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки. В результате происшествия были повреждены оконные рамы, входная дверь и перегородка между двумя квартирами, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Октябрьского района города Самары Артем Телегин.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

самара

октябрьский район

россия

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происшествия, самара, октябрьский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)