СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Самаре
СК в Самаре начал проверку после взрыва газа при монтаже натяжного потолка
© МЧС РоссииХлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
© МЧС России
Хлопок газового баллона произошел в Самаре при установке натяжного потолка. 6 января 2024
САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Следователи СК организовали проверку по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило областное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в одной из квартир в доме 6 на 4-м проезде в Самаре. По данным регионального ГУМЧС, несущие конструкции дома не повреждены, в целях безопасности эвакуированы 50 человек, четверо мужчин пострадали. В областном минздраве сообщили, что пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки. В результате происшествия были повреждены оконные рамы, входная дверь и перегородка между двумя квартирами, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Октябрьского района города Самары Артем Телегин.