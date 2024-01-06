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СМИ: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 06.01.2024
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17:23 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/evroparlament-1919961886.html
СМИ: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент
СМИ: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент
Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:23
2024-01-06T17:23
в мире
бельгия
шарль мишель
евросовет
европарламент
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" на предстоящих выборах в Европейский парламент, сообщило в субботу местное издание Soir. По его данным, об этом решении будет объявлено уже в воскресенье на съезде партии. Сам Мишель ранее на вопросы журналистов о том, собирается ли он продолжить политическую карьеру после окончания мандата, заявлял, что пока сконцентрирован исключительно на выполнении обязанностей главы Евросовета. Издание отмечает, что на данный момент у Мишеля нет каких-либо гарантий того, что он сможет занять высокую должность на европейском уровне после ухода со своего поста. Не исключено, что бывший премьер-министр Бельгии может вернуться и в бельгийскую политику. Такие обстоятельства, по мнению издания, "подталкивают его к тому, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент, чтобы гарантировать себе депутатское кресло, а также помочь своей политической партии благодаря известности". Позже Мишель сможет уступить своей мандат сменщику, а сам занять другую должность. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления еще на такой же срок.
https://ria.ru/20231225/ursula-1917827096.html
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в мире, бельгия, шарль мишель, евросовет, европарламент, европейский совет
В мире, Бельгия, Шарль Мишель, Евросовет, Европарламент, Европейский совет
СМИ: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент

Soir: глава Евросовета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" на предстоящих выборах в Европейский парламент, сообщило в субботу местное издание Soir.
По его данным, об этом решении будет объявлено уже в воскресенье на съезде партии.
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Сам Мишель ранее на вопросы журналистов о том, собирается ли он продолжить политическую карьеру после окончания мандата, заявлял, что пока сконцентрирован исключительно на выполнении обязанностей главы Евросовета.
Издание отмечает, что на данный момент у Мишеля нет каких-либо гарантий того, что он сможет занять высокую должность на европейском уровне после ухода со своего поста. Не исключено, что бывший премьер-министр Бельгии может вернуться и в бельгийскую политику. Такие обстоятельства, по мнению издания, "подталкивают его к тому, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент, чтобы гарантировать себе депутатское кресло, а также помочь своей политической партии благодаря известности". Позже Мишель сможет уступить своей мандат сменщику, а сам занять другую должность.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления еще на такой же срок.
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В миреБельгияШарль МишельЕвросоветЕвропарламентЕвропейский совет
 
 
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