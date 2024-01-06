https://ria.ru/20240106/evrokomissar-1919893484.html
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:49
2024-01-06T04:49
2024-01-06T05:47
евросоюз
украина
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ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. "Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло снова какого - то кризиса, связанного с избыточным предложением", - сказал Войтеховский в интервью радиостанции RMF FM. Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. "Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства птицы и сахара", - сказал Войцеховский."Поэтому я вижу необходимость количественного ограничения импорта этих двух чувствительных продуктов", - подчеркнул еврокомиссар.
https://ria.ru/20231013/putin-1902589553.html
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евросоюз, украина
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной
Еврокомиссар по сельскому хозяйству против режима свободной торговли с Украиной