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Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024
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04:49 06.01.2024 (обновлено: 05:47 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/evrokomissar-1919893484.html
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной - РИА Новости, 06.01.2024
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:49
2024-01-06T05:47
евросоюз
украина
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ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. "Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло снова какого - то кризиса, связанного с избыточным предложением", - сказал Войтеховский в интервью радиостанции RMF FM. Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. "Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства птицы и сахара", - сказал Войцеховский."Поэтому я вижу необходимость количественного ограничения импорта этих двух чувствительных продуктов", - подчеркнул еврокомиссар.
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евросоюз, украина
Евросоюз, Украина
Еврокомиссар выступил против продления режима свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству против режима свободной торговли с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной.
«
"Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло снова какого - то кризиса, связанного с избыточным предложением", - сказал Войтеховский в интервью радиостанции RMF FM.
Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. "Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства птицы и сахара", - сказал Войцеховский.
"Поэтому я вижу необходимость количественного ограничения импорта этих двух чувствительных продуктов", - подчеркнул еврокомиссар.
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