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В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов - РИА Новости, 06.01.2024
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15:54 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/elista-1919952946.html
В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов
В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов - РИА Новости, 06.01.2024
В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов
Режим повышенной готовности ввели в калмыцкой столице Элисте в связи с ожидающимися морозами, сообщил мэр Шафран Тепшинов. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:54
2024-01-06T15:54
общество
россия
элиста
гидрометцентр
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ВОЛГОГРАД, 6 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в калмыцкой столице Элисте в связи с ожидающимися морозами, сообщил мэр Шафран Тепшинов. "В Элисте введен режим "Повышенная готовность", поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сформированы дежурные бригады и аварийный запас", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями коммунальных предприятий, которое было посвящено резкому понижению температуры на следующей неделе. По информации Гидрометцентра России, в Элисте в субботу и воскресенье ожидается до 8 градусов тепла, с понедельника прогнозируется похолодание до -2 градусов, в ночь на среду столбик термометра опустится до -13 градусов.
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общество, россия, элиста, гидрометцентр, жкх
Общество, Россия, Элиста, Гидрометцентр, ЖКХ
В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов

Тепшинов: в Элисте введен режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСнежный шторм
Снежный шторм - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВОЛГОГРАД, 6 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в калмыцкой столице Элисте в связи с ожидающимися морозами, сообщил мэр Шафран Тепшинов.
«
"В Элисте введен режим "Повышенная готовность", поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сформированы дежурные бригады и аварийный запас", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями коммунальных предприятий, которое было посвящено резкому понижению температуры на следующей неделе.
По информации Гидрометцентра России, в Элисте в субботу и воскресенье ожидается до 8 градусов тепла, с понедельника прогнозируется похолодание до -2 градусов, в ночь на среду столбик термометра опустится до -13 градусов.
Норвегия - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Сибирские" морозы накрыли Норвегию и Данию
5 января, 16:51
 
ОбществоРоссияЭлистаГидрометцентрЖКХ
 
 
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