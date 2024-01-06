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В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов

В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов - РИА Новости, 06.01.2024

В Элисте ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся морозов

Режим повышенной готовности ввели в калмыцкой столице Элисте в связи с ожидающимися морозами, сообщил мэр Шафран Тепшинов. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:54

2024-01-06T15:54

2024-01-06T15:54

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россия

элиста

гидрометцентр

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ВОЛГОГРАД, 6 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в калмыцкой столице Элисте в связи с ожидающимися морозами, сообщил мэр Шафран Тепшинов. "В Элисте введен режим "Повышенная готовность", поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сформированы дежурные бригады и аварийный запас", - сообщил Тепшинов в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями коммунальных предприятий, которое было посвящено резкому понижению температуры на следующей неделе. По информации Гидрометцентра России, в Элисте в субботу и воскресенье ожидается до 8 градусов тепла, с понедельника прогнозируется похолодание до -2 градусов, в ночь на среду столбик термометра опустится до -13 градусов.

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общество, россия, элиста, гидрометцентр, жкх