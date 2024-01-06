https://ria.ru/20240106/donbass-1919924258.html

Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин

Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.01.2024

Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин

Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, ценные кадры уже начали возвращаться в республику, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:02

2024-01-06T12:02

2024-01-06T12:18

россия

донбасс

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, ценные кадры уже начали возвращаться в республику, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин"Нам нужно и развивать экономику, нам нужно как можно быстрее создать все условия, чтобы мы перестали быть в нехарактерном для себя состоянии - в качестве дотационного региона", - сказал он."Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться", - подчеркнул Пушилин.Глава ДНР считает эту цель "абсолютно реальной"."С учетом того промышленного потенциала, который у нас есть, с учетом кадров. Люди - это самое важное. Люди есть, специалисты есть", - отметил собеседник агентства."Несмотря на все сложности, люди есть, и даже (те), кто на какой-то период выехали, они возвращаются. Есть научно-техническая база, есть высшее учебное заведение, то есть есть где готовить специалистов. Поэтому мы нацелены на реализацию тех высоких задач, которые уже сейчас стоят перед нами", - заявил Пушилин.

https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

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донбасс

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Пушилин: "Донбасс станет индустриальным сердцем России" Пушилин: "Донбасс станет индустриальным сердцем России" 2024-01-06T12:02 true PT1M12S

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Варвара Скокшина

россия, донбасс, денис пушилин, в мире