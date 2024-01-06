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Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.01.2024
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12:02 06.01.2024 (обновлено: 12:18 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/donbass-1919924258.html
Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин
Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.01.2024
Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин
Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, ценные кадры уже начали возвращаться в республику, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:02
2024-01-06T12:18
россия
донбасс
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, ценные кадры уже начали возвращаться в республику, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин"Нам нужно и развивать экономику, нам нужно как можно быстрее создать все условия, чтобы мы перестали быть в нехарактерном для себя состоянии - в качестве дотационного региона", - сказал он."Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться", - подчеркнул Пушилин.Глава ДНР считает эту цель "абсолютно реальной"."С учетом того промышленного потенциала, который у нас есть, с учетом кадров. Люди - это самое важное. Люди есть, специалисты есть", - отметил собеседник агентства."Несмотря на все сложности, люди есть, и даже (те), кто на какой-то период выехали, они возвращаются. Есть научно-техническая база, есть высшее учебное заведение, то есть есть где готовить специалистов. Поэтому мы нацелены на реализацию тех высоких задач, которые уже сейчас стоят перед нами", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
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Пушилин: "Донбасс станет индустриальным сердцем России"
Пушилин: "Донбасс станет индустриальным сердцем России"
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россия, донбасс, денис пушилин, в мире
Россия, Донбасс, Денис Пушилин, В мире
Донбасс станет индустриальным сердцем России, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России, ценные кадры уже начали возвращаться в республику, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин
"Нам нужно и развивать экономику, нам нужно как можно быстрее создать все условия, чтобы мы перестали быть в нехарактерном для себя состоянии - в качестве дотационного региона", - сказал он.
«
"Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться", - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР считает эту цель "абсолютно реальной".
"С учетом того промышленного потенциала, который у нас есть, с учетом кадров. Люди - это самое важное. Люди есть, специалисты есть", - отметил собеседник агентства.
"Несмотря на все сложности, люди есть, и даже (те), кто на какой-то период выехали, они возвращаются. Есть научно-техническая база, есть высшее учебное заведение, то есть есть где готовить специалистов. Поэтому мы нацелены на реализацию тех высоких задач, которые уже сейчас стоят перед нами", - заявил Пушилин.
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