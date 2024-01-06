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В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине, в городе вспыхнул пожар, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:16
2024-01-06T02:16
2024-01-06T02:19
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине, в городе вспыхнул пожар, сообщило украинское издание "Страна.ua"."По предварительной информации, горит автотранспортное предприятие, были взрывы", - говорится в сообщении издания.В пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской областию.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ
"Страна": в Днепропетровске прогремели взрывы и вспыхнул пожар