Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 06.01.2024 (обновлено: 02:19 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/dnepropetrovsk-1919889691.html
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине, в городе вспыхнул пожар, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:16
2024-01-06T02:19
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
днепропетровская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141733_207:266:2000:1275_1920x0_80_0_0_f9209b93a56653c7a8c2649327401092.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине, в городе вспыхнул пожар, сообщило украинское издание "Страна.ua".&quot;По предварительной информации, горит автотранспортное предприятие, были взрывы&quot;, - говорится в сообщении издания.В пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской областию.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919788392.html
днепропетровск
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141733_409:140:2000:1333_1920x0_80_0_0_10155736c477678525f6c4514187e6b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровске после взрывов вспыхнул пожар, сообщили СМИ

"Страна": в Днепропетровске прогремели взрывы и вспыхнул пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Харьковской областиУкраинский пожарный во время тушения пожара
Украинский пожарный во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Харьковской области
Украинский пожарный во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (переименован киевскими властями в Днепр) на Украине, в городе вспыхнул пожар, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"По предварительной информации, горит автотранспортное предприятие, были взрывы", - говорится в сообщении издания.

В пятницу агентство "РБК-Украина" сообщало о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской областию.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала