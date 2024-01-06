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"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.01.2024
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:40
2024-01-06T11:40
2024-01-06T11:40
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херсонская область
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владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые потери, бойцов ВСУ все равно отправляют на смертельные задания в этом районе, чтобы они продемонстрировали западным союзникам наступательные действия. Это, в свою очередь, добавил он, может помочь Украине получить дополнительное финансирование.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919904390.html
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В мире, Херсонская область , Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
Welt: ВСУ несут невосполнимые потери в боях на Днепре