https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html

"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре

"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.01.2024

"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре

Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:40

2024-01-06T11:40

2024-01-06T11:40

в мире

херсонская область

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые потери, бойцов ВСУ все равно отправляют на смертельные задания в этом районе, чтобы они продемонстрировали западным союзникам наступательные действия. Это, в свою очередь, добавил он, может помочь Украине получить дополнительное финансирование.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919904390.html

https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html

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в мире, херсонская область , украина, владимир путин, вооруженные силы украины, welt