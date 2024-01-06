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"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.01.2024
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11:40 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре - РИА Новости, 06.01.2024
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:40
2024-01-06T11:40
в мире
херсонская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Уже в течение нескольких недель &lt;…&gt; сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. &lt;…&gt; Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые потери, бойцов ВСУ все равно отправляют на смертельные задания в этом районе, чтобы они продемонстрировали западным союзникам наступательные действия. Это, в свою очередь, добавил он, может помочь Украине получить дополнительное финансирование.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919904390.html
https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html
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в мире, херсонская область , украина, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Херсонская область , Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре

Welt: ВСУ несут невосполнимые потери в боях на Днепре

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Уже в течение нескольких недель <…> сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. <…> Морские пехотинцы жалуются, что их там безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые потери, бойцов ВСУ все равно отправляют на смертельные задания в этом районе, чтобы они продемонстрировали западным союзникам наступательные действия. Это, в свою очередь, добавил он, может помочь Украине получить дополнительное финансирование.
Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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В миреХерсонская областьУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
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