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Центробанк заявил о приросте наличных у россиян
Центробанк заявил о приросте наличных у россиян - РИА Новости, 06.01.2024
Центробанк заявил о приросте наличных у россиян
Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:53
2024-01-06T12:53
2024-01-06T12:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей. При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в России на 2,28 триллиона рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк заявил о приросте наличных у россиян
Центробанк: прирост наличных у россиян приблизился к двум триллионам рублей