https://ria.ru/20240106/dengi-1919929241.html

Центробанк заявил о приросте наличных у россиян

Центробанк заявил о приросте наличных у россиян - РИА Новости, 06.01.2024

Центробанк заявил о приросте наличных у россиян

Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:53

2024-01-06T12:53

2024-01-06T12:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей. При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в России на 2,28 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html

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россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)