https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад - РИА Новости, 06.01.2024

Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:07

украина

европа

германия

евросоюз

вооруженные силы украины

focus

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919868282_302:377:2788:1775_1920x0_80_0_0_1e0248af3bf5af089c2d185f9c44c94f.jpg

Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные русские войска будут за неделю-другую размазаны тонким слоем по украинскому чернозему и можно будет бежать столбить свои участки русской земли, когда ненавистная Империя Зла развалится на кусочки.На этой оптимистичной ноте огромный поток беженцев с Украины не вызывал особых опасений и волнений: немного погостят, а потом вернутся. И на фоне фанфар европейской солидарности укробеженцев осыпали всяческими ништяками и плюшками, которые должны были показать украинцам, перебравшимся в Россию, какие реки масла и меда они потеряли — и поделом.Но уверенных в своей быстрой победе европейцев через какое-то время настигло безжалостное колесо генотьбы, когда вдруг всем на Западе стало понятно, что кровавый режим коллапсировать не собирается и даже день ото дня становится сильнее, доблестные укровойска прилежно самоубиваются о русскую армию, а миллионы добрых и работящих укрохоббитов на поверку оказались ордами халявщиков и мошенников, радостно болтающих ножками на шее европейских налогоплательщиков.А уж когда стало ясно, что вся эта история может продлиться долго, то ведущие европейские деятели решили сверить свои бухгалтерии, и розовые пони и единороги начали скукоживаться на глазах. Оказалось, что комфортно живущие за евросчет украинские страдальцы совсем не горят вкалывать в пользу европейского ВВП.Например, из 700 тысяч украинских получателей бенефитов в Германии хоть где-то работают только 20%, в Ирландии — 16%, в Нидерландах согласились немного поработать не более половины беженцев трудоспособного возраста, а в Польше — чуть больше половины. При этом сплошь и рядом травмированные Путиным неработающие украинские беженцы живут значительно лучше, чем коренные европейцы, едва сводящие концы с концами: дошло до того, что их стали называть "экономическими туристами".На фоне стремительно растущей в ЕС инфляции и 27 миллионов безработных еврочиновники начали судорожно чесать затылки и думать, что теперь делать.Блестящая идея пришла оттуда, откуда не ждали — от главкома ВСУ Залужного, который пожаловался, что на Украине с Путиным воевать некому, в связи с чем нужно срочно где-то найти 500 тысяч солдат.И европейцы выскочили из ванны с криком: "Эврика! Солдаты-то тут, у нас!" Депутат бундестага Родерих Кизеветтер, осмелившись, в эфире Die Welt предложил "попросить" украинцев, которые находятся в ЕС, отправиться помогать Украине на фронте и в тылу, и доложил, что в одной только Германии из украинских беженцев можно сформировать десять дивизий: здоровеньких, сытеньких, с иголочки, пальчики оближешь — и гарантия не истекла. Шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц добавил, что "вернуть украинцев призывного возраста на Украину — в интересах Германии". Лучший друг всех украинцев, эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пошел еще дальше: он заявил, что "Эстония может заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста".Но поскольку укробеженцы почему-то не захотели выстраиваться побатальонно и браво маршировать в сторону Кременной и Авдеевки, было решено брать их хитростью: с одной стороны, было объявлено о всяческих рестрикциях и нехороших вещах для украинцев в Европе, которые откажутся регистрироваться в украинском реестре для военнообязанных (с одновременной выдачей повестки), и сворачивании аттракциона невиданной щедрости.Почти одновременно о кардинальном снижении выплат укробеженцам заявили Чехия, Норвегия и Ирландия (в последней пособия махом уменьшили в пять раз). Норвежцы с траурными лицами сообщили, что украинским беженцам, к глубочайшему норвежскому сожалению, придется довольствоваться "значительно более низкими стандартами жизни". В Польше решили, что в 2024 году пособия украинцам возобновляться не будут. Польский президент Дуда до того осмелел, что сравнил Украину с тонущим — и тянущим на дно тех, кто его спасает: "Необходимо действовать, чтобы защитить себя от утопающего, который может затянуть тебя на глубину".После закручивания гаек в Польше украинские беженцы массово двинулись в другие европейские страны, где пряников было побольше. Но еврочиновники среагировали мгновенно: в Германии решили сократить выплаты вдвое, а на уровне всего ЕС был принят вердикт о том, что отныне бенефиты в разных странах будут "гармонизированы" (ради украинцев, конечно), то есть везде все будет одинаково — и мало.Украинцы, войдя в раж, начали наматывать круги по Европе, но гостеприимные евространы начали одна за другой прикрывать краник: буквально вчера о прекращении финансирования жилья для "жертв российской агрессии" заявила Шотландия.Но европейцы — народ культурный и вежливый, и поэтому они не стали говорить разные неприятные вещи вроде "А ты кто такой? Марш на фронт, за мать-Украину, то есть за ЕС!" и паковать укробеженцев в черные воронки. Вместо этого они начали прокачивать в СМИ обсуждения философских тем вроде "Помогаем ли мы Украине, создавая украинским беженцам комфортные условия, из-за чего они остаются здесь слишком долго? Не поможем ли мы гораздо больше, если начнем подготавливать украинцев к возвращению для восстановления их страны?".В идентичную дуду задудел Зеленский, который в своем мощном (на самом деле — нет) новогоднем выступлении обратился к миллионам неблагодарных и непатриотичных украинцев, сбежавших из страны: "Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: "Кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?".Получится ли у европейцев, которые хотят сэкономить, и киевского режима, которому нужно свежее мясо, выманить украинцев из Европы? За нас на этот вопрос ответил американский мозговой центр RAND: "Украинские беженцы сбежали в Европу, чтобы остаться".В кои-то веки мы с ним согласны.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

украина

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

украина, европа, германия, евросоюз, вооруженные силы украины, focus, аналитика