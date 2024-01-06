https://ria.ru/20240106/delo-1919978842.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре - РИА Новости, 06.01.2024

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:46

2024-01-06T19:46

2024-01-06T19:46

происшествия

самара

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. ЧП произошло в квартире в доме 6 на 4-м проезде в Самаре. По данным регионального ГУМЧС, несущие конструкции дома не повреждены, в целях безопасности эвакуированы 50 человек, четверо мужчин пострадали. В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

самара

самарская область

россия

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происшествия, самара, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)