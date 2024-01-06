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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре - РИА Новости, 06.01.2024
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:46
2024-01-06T19:46
2024-01-06T19:46
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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона при монтаже натяжного потолка в доме в Самаре, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. ЧП произошло в квартире в доме 6 на 4-м проезде в Самаре. По данным регионального ГУМЧС, несущие конструкции дома не повреждены, в целях безопасности эвакуированы 50 человек, четверо мужчин пострадали. В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, самара, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Самаре при монтаже потолка