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Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде

Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде - РИА Новости, 06.01.2024

Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде

Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:33

2024-01-06T19:33

2024-01-06T19:33

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алексей гончаренко

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."На заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета минобороны на 2024-й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", — написал Гончаренко.Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, киев, сша, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины