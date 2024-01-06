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Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде - РИА Новости, 06.01.2024
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19:33 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/defitsit-1919977865.html
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде - РИА Новости, 06.01.2024
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде
Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:33
2024-01-06T19:33
в мире
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алексей гончаренко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале."На заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета минобороны на 2024-й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", — написал Гончаренко.Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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в мире, украина, киев, сша, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил треть, заявили в Раде

Гончаренко: дефицит бюджета МО Украины составил более 11,3 миллиарда долларов

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Дефицит бюджета минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"На заседании Комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета минобороны на 2024-й год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов "денежное обеспечение", — написал Гончаренко.
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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