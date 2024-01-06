Рейтинг@Mail.ru
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 06.01.2024 (обновлено: 22:07 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/chinovnik-1919983286.html
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена - РИА Новости, 06.01.2024
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена
Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если верховный суд не... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:27
2024-01-06T22:07
в мире
миссури
сша
колорадо
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_840546563d5ffffba7f7d7112aed2412.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если верховный суд не восстановит его конкурента Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне. Оба штата ранее сняли с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США, Трампа, который обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны. "То, что произошло в Колорадо и Мэне - позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт в социальной сети Х (экс-Twitter). Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html
миссури
сша
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_e2d057bac86371cc1ad5f73093ae6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миссури, сша, колорадо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша
В мире, Миссури, США, Колорадо, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена

Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если верховный суд не восстановит его конкурента Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне.
Оба штата ранее сняли с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США, Трампа, который обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны.
«
"То, что произошло в Колорадо и Мэне - позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт в социальной сети Х (экс-Twitter).
Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным
Вчера, 05:17
 
В миреМиссуриСШАКолорадоДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала