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Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена - РИА Новости, 06.01.2024
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена
Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если верховный суд не... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:27
2024-01-06T20:27
2024-01-06T22:07
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз, если верховный суд не восстановит его конкурента Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне. Оба штата ранее сняли с республиканских праймериз, по итогам которых определяется партийный кандидат на выборах президента США, Трампа, который обжаловал их решение в высшей судебной инстанции страны. "То, что произошло в Колорадо и Мэне - позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт в социальной сети Х (экс-Twitter). Основанием для снятия бывшего президента колорадские и мэнские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Байдена.
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в мире, миссури, сша, колорадо, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша
В мире, Миссури, США, Колорадо, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США
Чиновник в штате Миссури пригрозил дисквалифицировать Байдена
Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз