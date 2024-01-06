https://ria.ru/20240106/chasy-1919939908.html

Вучич подарил часы первому рожденному в Косово в 2024 году сербу

Вучич подарил часы первому рожденному в Косово в 2024 году сербу - РИА Новости, 06.01.2024

Вучич подарил часы первому рожденному в Косово в 2024 году сербу

Президент Сербии Александр Вучич в канун православного Рождества подарил часы, полученные от экс-президента Чехии Милоша Земана, первому рожденному в Косово и... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:22

2024-01-06T14:22

2024-01-06T14:22

в мире

сербия

косово

чехия

александр вучич

милош земан

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919939506_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_0693f8a241a781cb2e77b61a9da95cc5.png

БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в канун православного Рождества подарил часы, полученные от экс-президента Чехии Милоша Земана, первому рожденному в Косово и Метохии в 2024 году сербскому ребенку. В сентябре Вучич в эфире телевидения ответил на обвинения оппозиции в том, что носит дорогие импортные часы стоимостью от 50 до 500 тысяч евро. Ведущая попросила его снять и крупно показать зрителям хронометр. Он показал часы-подарок от Земана и пообещал подарить их первому рожденному в 2024 году в Косово и Метохии ребенку сербской национальности. В субботу глава сербского государства по традиции торжественно внес освященную дубовую ветвь "бадняк" в здание резиденции и провел прием для сербских детей из Северной Македонии. "Вы знаете, дорогие друзья, что я несколько месяцев назад был целью ужасных нападок - якобы ношу дорогие часы стоимостью сотни тысяч евро. Это делали наши политические противники, не заботясь об правде, как обычно. Вот эти часы, я получил их в подарок от большого друга Сербии и сербского народа Милоша Земана, который первый в Европе и мире извинился перед нашим народом и страной за агрессию 1999 года. Я получил эти часы и с гордостью их носил на своей левой руке, но тогда обещал <…>, что подарю их первому рожденному ребенку в Косово и Метохии в 2024 году", - заявил Вучич в видеообращении в соцсетях в Сочельник. "Первый сербский ребенок, рожденный в Косово и Метохии - Яков, сын Борко и Кристины Йованович из села Готовуша близ Штрпце, он родился в анклаве Грачаница в 2.30 (4.30 мск) 1 января, и сегодня последнее утро, когда я носил эти часы - они отправляются в руки малого Якова, нашего героя из Готовуши. Уверен, что для него это будет значимо, что он будет их беречь, как его родители и все сербы в Косово и Метохии берегут сербское имя и фамилию, сохраняют нашу землю", - указал Вучич и снял часы. Он также пожелал счастливого Сочельника и Рождества Стефану и Милошу Стояновичам, в которых ровно год назад в Готовуше стрелял, пока они несли "бадняк", косовский албанец, член военизированных Сил безопасности Косово. Пострадавшие - 21-летний Милош и 11-летний Стефан получили ранения в кисть и плечо, прошли лечение в больнице в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Стрелявший не понес никакой ответственности. Вучич в ходе визита в Прагу в мае 2021 года преподнес Земану сербскую награду "Орден Республики Сербии на ленте". В своем обращении глава чешского государства тогда лично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославия силами НАТО в 1999 году и подчеркнул, что это было травмой и пятном на его совести долгие годы.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html

https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html

сербия

косово

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, косово, чехия, александр вучич, милош земан, нато