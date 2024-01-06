Вучич подарил часы первому рожденному в Косово в 2024 году сербу
Вучич подарил часы от Милоша Земана первому рожденному в Косово в 2024 г сербу
© The President of the Republic of SerbiaПрезидент Сербии Александр Вучич демонстрирует часы, полученные от экс-президента Чехии Милоша Земана, которые будут подарены первому рожденному в Косово и Метохии в 2024 году сербскому ребенку
Президент Сербии Александр Вучич демонстрирует часы, полученные от экс-президента Чехии Милоша Земана, которые будут подарены первому рожденному в Косово и Метохии в 2024 году сербскому ребенку
БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в канун православного Рождества подарил часы, полученные от экс-президента Чехии Милоша Земана, первому рожденному в Косово и Метохии в 2024 году сербскому ребенку.
В сентябре Вучич в эфире телевидения ответил на обвинения оппозиции в том, что носит дорогие импортные часы стоимостью от 50 до 500 тысяч евро. Ведущая попросила его снять и крупно показать зрителям хронометр. Он показал часы-подарок от Земана и пообещал подарить их первому рожденному в 2024 году в Косово и Метохии ребенку сербской национальности.
В субботу глава сербского государства по традиции торжественно внес освященную дубовую ветвь "бадняк" в здание резиденции и провел прием для сербских детей из Северной Македонии.
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"Вы знаете, дорогие друзья, что я несколько месяцев назад был целью ужасных нападок - якобы ношу дорогие часы стоимостью сотни тысяч евро. Это делали наши политические противники, не заботясь об правде, как обычно. Вот эти часы, я получил их в подарок от большого друга Сербии и сербского народа Милоша Земана, который первый в Европе и мире извинился перед нашим народом и страной за агрессию 1999 года. Я получил эти часы и с гордостью их носил на своей левой руке, но тогда обещал <…>, что подарю их первому рожденному ребенку в Косово и Метохии в 2024 году", - заявил Вучич в видеообращении в соцсетях в Сочельник.
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"Первый сербский ребенок, рожденный в Косово и Метохии - Яков, сын Борко и Кристины Йованович из села Готовуша близ Штрпце, он родился в анклаве Грачаница в 2.30 (4.30 мск) 1 января, и сегодня последнее утро, когда я носил эти часы - они отправляются в руки малого Якова, нашего героя из Готовуши. Уверен, что для него это будет значимо, что он будет их беречь, как его родители и все сербы в Косово и Метохии берегут сербское имя и фамилию, сохраняют нашу землю", - указал Вучич и снял часы.
Он также пожелал счастливого Сочельника и Рождества Стефану и Милошу Стояновичам, в которых ровно год назад в Готовуше стрелял, пока они несли "бадняк", косовский албанец, член военизированных Сил безопасности Косово. Пострадавшие - 21-летний Милош и 11-летний Стефан получили ранения в кисть и плечо, прошли лечение в больнице в сербском анклаве Грачаница под Приштиной. Стрелявший не понес никакой ответственности.
Вучич в ходе визита в Прагу в мае 2021 года преподнес Земану сербскую награду "Орден Республики Сербии на ленте". В своем обращении глава чешского государства тогда лично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославия силами НАТО в 1999 году и подчеркнул, что это было травмой и пятном на его совести долгие годы.