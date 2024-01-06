https://ria.ru/20240106/boeing-1919947550.html

Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9

Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9 - РИА Новости, 06.01.2024

Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолета модели Boeing 737-9 после того, как у одного из... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:07

2024-01-06T15:07

2024-01-06T15:07

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолета модели Boeing 737-9 после того, как у одного из них вырвало иллюминатор во время полета. Ранее самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон после того как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. "После... инцидента с рейсом 1282 мы решили принять меры предосторожности и временно приостановить эксплуатацию нашего флота из 65 Boeing 737-9", - сказано в заявлении на сайте компании. В компании сообщили, что каждый самолет пройдет полное техобслуживание и подвергнется проверке соблюдения требований безопасности, после чего воздушные судна вернут в строй.

https://ria.ru/20230530/samolet-1875087891.html

https://ria.ru/20211014/illyuminator-1754539398.html

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Дарья Буймова

в мире, портленд, орегон