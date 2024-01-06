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Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9 - РИА Новости, 06.01.2024
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15:07 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/boeing-1919947550.html
Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9
Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9 - РИА Новости, 06.01.2024
Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9
Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолета модели Boeing 737-9 после того, как у одного из... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:07
2024-01-06T15:07
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолета модели Boeing 737-9 после того, как у одного из них вырвало иллюминатор во время полета. Ранее самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон после того как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. "После... инцидента с рейсом 1282 мы решили принять меры предосторожности и временно приостановить эксплуатацию нашего флота из 65 Boeing 737-9", - сказано в заявлении на сайте компании. В компании сообщили, что каждый самолет пройдет полное техобслуживание и подвергнется проверке соблюдения требований безопасности, после чего воздушные судна вернут в строй.
https://ria.ru/20230530/samolet-1875087891.html
https://ria.ru/20211014/illyuminator-1754539398.html
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в мире, портленд, орегон
В мире, Портленд, Орегон
Alaska Airlines вывела из эксплуатации все самолеты модели Boeing 737-9

Авиакомпания в США отказалась от самолетов Boeing из-за вылетевшего иллюминатора

© Flickr / InSapphoWeTrustСамолет Alaska Airlines
Самолет Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Flickr / InSapphoWeTrust
Самолет Alaska Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолета модели Boeing 737-9 после того, как у одного из них вырвало иллюминатор во время полета.
Ранее самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон после того как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор.
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"После... инцидента с рейсом 1282 мы решили принять меры предосторожности и временно приостановить эксплуатацию нашего флота из 65 Boeing 737-9", - сказано в заявлении на сайте компании.
В компании сообщили, что каждый самолет пройдет полное техобслуживание и подвергнется проверке соблюдения требований безопасности, после чего воздушные судна вернут в строй.
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