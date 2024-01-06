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Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море - РИА Новости, 06.01.2024
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20:37 06.01.2024
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Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море
Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море - РИА Новости, 06.01.2024
Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море
Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в южной части Красного моря, сообщило в субботу Центральное командование американских ВС... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:37
2024-01-06T20:37
в мире
красное море
сша
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в южной части Красного моря, сообщило в субботу Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети Х."В целях самообороны Laboon сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря", - говорится в заявлении командования. Информации о повреждениях и жертвах не поступало. Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создает угрозу судоходству в этом регионе.
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в мире, красное море, сша, йемен
В мире, Красное море, США, Йемен
Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море

Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy BoanАмериканский эсминец Laboon
Американский эсминец Laboon - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy Boan
Американский эсминец Laboon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в южной части Красного моря, сообщило в субботу Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети Х.
"В целях самообороны Laboon сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря", - говорится в заявлении командования.
Информации о повреждениях и жертвах не поступало.
Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создает угрозу судоходству в этом регионе.
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