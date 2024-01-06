https://ria.ru/20240106/bespilotnik-1919983806.html

Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море

Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море - РИА Новости, 06.01.2024

Американский корабль сбил запущенный хуситами беспилотник в Красном море

Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в южной части Красного моря, сообщило в субботу Центральное командование американских ВС... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T20:37

2024-01-06T20:37

2024-01-06T20:37

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красное море

сша

йемен

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский эсминец Laboon сбил запущенный хуситами беспилотник в южной части Красного моря, сообщило в субботу Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети Х."В целях самообороны Laboon сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена в южной части Красного моря", - говорится в заявлении командования. Информации о повреждениях и жертвах не поступало. Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создает угрозу судоходству в этом регионе.

https://ria.ru/20240104/legitimnost-1919641697.html

красное море

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в мире, красное море, сша, йемен