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Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией о банковских гарантиях - РИА Новости, 06.01.2024
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01:09 06.01.2024 (обновлено: 01:10 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919885786.html
Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией о банковских гарантиях
Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией о банковских гарантиях - РИА Новости, 06.01.2024
Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией о банковских гарантиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:09
2024-01-06T01:10
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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Документ, который в декабре принял парламент, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в Москве 28 сентября 2023 года", - говорится в законе. Он определяет уполномоченным органом Белоруссии, на который возложена реализация соглашения, Национальный банк страны. Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок было подписано в Москве 28 сентября 2023 года. Оно закрепляет механизм участия белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе. Как отмечали в парламенте Белоруссии, главная цель соглашения – беспрепятственный доступ к участию в государственных, муниципальных закупках как в России, так и в Белоруссии. Между тем действие соглашения не будет распространяться на закупки, сведения о которых составляют гостайну, и на закупки, осуществляемые центробанками сторон. Предполагается, что банк-гарант должен соответствовать ряду требований, в том числе к нему не должны быть применены меры по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению в течение последних шести месяцев. При этом у него должен быть кредитный рейтинг, требование к уровню которого предусмотрено законодательством соответствующего государства в сфере госзакупок. Банк-гарант должен быть включен в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок.
https://ria.ru/20231219/sdelki-1916683232.html
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, экономика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Экономика
Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией о банковских гарантиях

Минск завершил ратификацию договора с Москвой о признании банковских гарантий

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.
Документ, который в декабре принял парламент, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
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"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в Москве 28 сентября 2023 года", - говорится в законе. Он определяет уполномоченным органом Белоруссии, на который возложена реализация соглашения, Национальный банк страны.
Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок было подписано в Москве 28 сентября 2023 года. Оно закрепляет механизм участия белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе. Как отмечали в парламенте Белоруссии, главная цель соглашения – беспрепятственный доступ к участию в государственных, муниципальных закупках как в России, так и в Белоруссии.
Между тем действие соглашения не будет распространяться на закупки, сведения о которых составляют гостайну, и на закупки, осуществляемые центробанками сторон.
Предполагается, что банк-гарант должен соответствовать ряду требований, в том числе к нему не должны быть применены меры по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению в течение последних шести месяцев. При этом у него должен быть кредитный рейтинг, требование к уровню которого предусмотрено законодательством соответствующего государства в сфере госзакупок. Банк-гарант должен быть включен в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок.
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