https://ria.ru/20240106/avianosets-1919930074.html
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море - РИА Новости, 06.01.2024
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:59
2024-01-06T12:59
2024-01-06T12:59
в мире
средиземное море
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832390627_143:227:2267:1422_1920x0_80_0_0_eda5cd61381c240ca6b70ae1f959025d.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. "Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", - говорится в заявлении на сайте флота. Отмечается, что вместе с авианосцем район покинула его ударная группа. Авианосец Gerald Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации палестино-израильского конфликта. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
https://ria.ru/20231104/avianosets-1907509588.html
https://ria.ru/20231029/avianosets-1905927809.html
средиземное море
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832390627_307:171:2265:1639_1920x0_80_0_0_d4ce941dbd2f05717e29f04f37e250c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, средиземное море, сша, израиль
В мире, Средиземное море, США, Израиль
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив