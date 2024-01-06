https://ria.ru/20240106/avianosets-1919930074.html

Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море

Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море - РИА Новости, 06.01.2024

Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море

Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:59

2024-01-06T12:59

2024-01-06T12:59

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средиземное море

сша

израиль

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. "Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", - говорится в заявлении на сайте флота. Отмечается, что вместе с авианосцем район покинула его ударная группа. Авианосец Gerald Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации палестино-израильского конфликта. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

https://ria.ru/20231104/avianosets-1907509588.html

https://ria.ru/20231029/avianosets-1905927809.html

средиземное море

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, средиземное море, сша, израиль