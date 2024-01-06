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Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море - РИА Новости, 06.01.2024
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12:59 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/avianosets-1919930074.html
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море - РИА Новости, 06.01.2024
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:59
2024-01-06T12:59
в мире
средиземное море
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США. "Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", - говорится в заявлении на сайте флота. Отмечается, что вместе с авианосцем район покинула его ударная группа. Авианосец Gerald Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации палестино-израильского конфликта. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
https://ria.ru/20231104/avianosets-1907509588.html
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в мире, средиземное море, сша, израиль
В мире, Средиземное море, США, Израиль
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море

Авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море, сообщил шестой флот США.
"Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", - говорится в заявлении на сайте флота.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
4 ноября 2023, 22:53
Отмечается, что вместе с авианосцем район покинула его ударная группа.
Авианосец Gerald Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря после эскалации палестино-израильского конфликта. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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