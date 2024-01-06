https://ria.ru/20240106/avariya-1918980483.html

"Было два варианта". Как сложилась жизнь сибирячки после страшного ДТП

"Было два варианта". Как сложилась жизнь сибирячки после страшного ДТП - РИА Новости, 06.01.2024

"Было два варианта". Как сложилась жизнь сибирячки после страшного ДТП

Светлана Яковлева из Красноярска — спортсменка с чемпионским титулом, счастливая жена и мать, психолог и массажист. Все это стоит огромных усилий: 14 лет назад... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:09

общество

красноярск

германия

китай

дтп

авария

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. Светлана Яковлева из Красноярска — спортсменка с чемпионским титулом, счастливая жена и мать, психолог и массажист. Все это стоит огромных усилий: 14 лет назад после аварии ее полностью парализовало. Последствия ДТП до сих пор дают о себе знать. Как удалось не потерять веру в себя — в материале РИА Новости."Шансов все меньше"Осенью 2009-го восемнадцатилетняя Светлана, студентка медицинского вуза, выехала со знакомым из Красноярска в поселок Кононово к родителям. Она была на переднем пассажирском сиденье. На полпути водитель подхватил друга, и тот попросился за руль."Я была против, но знакомый уступил место. Друг не справился с управлением, машину занесло на повороте. Помню все смутно, очнулась уже на земле. Меня выбросило через двери, — рассказывает Светлана. — Водитель погиб сразу. Знакомый отделался легким испугом. Я попросила у него телефон и позвонила маме, абсолютно спокойным голосом сообщила о случившемся, объяснила, где мы. И попросила, чтобы приехал папа. Он из МЧС".Скорая прибыла оперативно. Девушку доставили в райбольницу, начали оперировать — лопнула селезенка. Через неделю перевели в Красноярск. Там выявили перелом позвоночника, ушиб спинного мозга. Состояние резко ухудшалось, Светлана впала в кому."Ни о какой операции на позвоночник и речи не было. Шла борьба за мою жизнь. C каждым днем шансов, что смогу снова двигаться, становилось все меньше, — вспоминает она. — В коме находилась неделю. Были большие провалы в памяти. Врачи не давали родным гарантий, что выживу. Потребовалось почти три месяца, чтобы стабилизировать мое состояние. После этого меня успешно прооперировали".ВосстановлениеЯковлева была прикована к постели, могла только моргать и крутить головой. Ей требовался постоянный уход. "В таком состоянии меня выписали домой. Я впала в глубокую депрессию — не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать. Не понимала, как можно вернуться к нормальной жизни".Девушку направили в реабилитационный центр. Благодаря усилиям специалистов, за короткий срок она научилась переворачиваться с одного бока на другой."Я видела, как врач старается, помогает. Тогда появилась вера. Выписали обратно домой, и снова "накрыло" — депрессия никуда не ушла. Не хотела быть обузой для родных, — признается Светлана. — Но мне удалось выйти из этого состояния. Достаточно было поставить перед собой новые цели. Решила, что должна прежде всего восстановиться, чтобы создать семью, стать мамой".Через год после выписки она уже могла полностью себя обслуживать. Не забросила курсы реабилитации, лечилась за свой счет, в том числе — в Китае.В 2013-м увлеклась стрельбой из лука. Выиграла соревнование в Красноярске, затем стала чемпионкой края."На тренировки меня подвозила знакомая. Ездила и на такси. Решила пройти курсы в автошколе, чтобы чувствовать себя свободнее", — продолжает Светлана.Через год она стала чемпионкой России. На сборах в Германии случайно познакомилась с бизнесменом, который, узнав ее историю, оплатил курс реабилитации в одной из лучших немецких клиник."После сборов я вернулась домой, собрала документы и выехала обратно в Германию. С каждым пройденным курсом становилась сильнее. И, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, быстро восстанавливалась", — говорит Яковлева.В 2014-м она участвовала в соревнованиях в Швейцарии, после чего ей предложили перебраться в Москву и уйти с головой в профессиональный спорт."Хорошая зарплата, большие возможности. Тогда я уже познакомилась с будущим супругом, у него были серьезные намерения. Передо мной встал выбор — создать семью или заняться карьерой. И я выбрала первое"."Главное — не отчаиваться"Еще Светлана получила профессию психолога в педагогическом институте. И теперь помогает тем, кто тоже оказался в тяжелой жизненной ситуации."Сбылось то, о чем мечтала. В 2015-м вышла замуж, через год стала матерью. Сейчас сын учится в первом классе, — рассказывает она. — Любому важно чувствовать свою значимость. Именно сын помог мне вернуться к нормальному состоянию".Сейчас реабилитация уже не требуется. Главное — не бросать спорт. "Мышцы должны быть в тонусе, — подчеркивает Светлана. — Хожу на фитнес, массаж, занимаюсь йогой. И в целом веду активный образ жизни. К слову, выучилась и на массажиста".В Красноярске Яковлева часто дает интервью, участвует в социальных мероприятиях. Приложила немало усилий, чтобы город стал более доступным для колясочников."Добилась, чтобы в краевой больнице сделали пандус, — приводит она пример. — А бывает и так: пандус есть, но за ним не ухаживают, из-за чего он, по сути, непригоден. Надо сказать, с годами наш город становится лучше в плане доступной среды".Еще Светлана увлекается музыкой, пишет стихи и песни. Убеждена, что хобби тоже помогают преодолеть страхи и неуверенность. И напоследок призывает радоваться мелочам, поддерживать тех, кто слабее. Выход из сложной ситуации есть всегда, уверена она. Главное — не отчаиваться.

https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html

https://ria.ru/20210107/invalid-1588406405.html

красноярск

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общество, красноярск, германия, китай, дтп, авария