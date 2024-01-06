https://ria.ru/20240106/akter-1919891623.html
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост
Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:52
2024-01-06T03:52
2024-01-06T14:23
культура
в мире
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919936632_0:57:2048:1209_1920x0_80_0_0_5515b817eec9b620375dea2930def798.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York Post.Как сообщил ранее портал TMZ, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет погибли в авиакатастрофе на Карибах."Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях", — говорится в публикации NYP.Как пишет издание, Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии. "Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024-й, мы идем", — говорилось в посте.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240106/katastrofa-1919889165.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919936632_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_a35eb7cfbc4ac8c18e6b62eb36b30c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кино и сериалы
Культура, В мире, Кино и сериалы
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост
NYP: актер Оливер передал "привет из рая" перед гибелью в авиакатастрофе