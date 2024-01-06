https://ria.ru/20240106/akter-1919891623.html

СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост

СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост

Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T03:52

2024-01-06T03:52

2024-01-06T14:23

культура

в мире

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919936632_0:57:2048:1209_1920x0_80_0_0_5515b817eec9b620375dea2930def798.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York Post.Как сообщил ранее портал TMZ, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет погибли в авиакатастрофе на Карибах."Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях", — говорится в публикации NYP.Как пишет издание, Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии. "Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024-й, мы идем", — говорилось в посте.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240106/katastrofa-1919889165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кино и сериалы