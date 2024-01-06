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СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост - РИА Новости, 06.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:52 06.01.2024 (обновлено: 14:23 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/akter-1919891623.html
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост
Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:52
2024-01-06T14:23
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York Post.Как сообщил ранее портал TMZ, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет погибли в авиакатастрофе на Карибах."Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях", — говорится в публикации NYP.Как пишет издание, Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии. &quot;Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024-й, мы идем&quot;, — говорилось в посте.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, кино и сериалы
Культура, В мире, Кино и сериалы
СМИ: актер Оливер опубликовал незадолго до авиакатастрофы жуткий пост

NYP: актер Оливер передал "привет из рая" перед гибелью в авиакатастрофе

© AFP 2023 / CHRIS DELMASГолливудский актер Кристиан Оливер с семьей
Голливудский актер Кристиан Оливер с семьей - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / CHRIS DELMAS
Голливудский актер Кристиан Оливер с семьей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал "жуткий" пост в социальной сети Instagram*, пишет издание New York Post.
Как сообщил ранее портал TMZ, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет погибли в авиакатастрофе на Карибах.
"Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях", — говорится в публикации NYP.
Как пишет издание, Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии.
«

"Привет откуда-то из рая! За общность и любовь... 2024-й, мы идем", — говорилось в посте.

Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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