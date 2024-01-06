https://ria.ru/20240106/aeroporty-1919912191.html

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 06.01.2024

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Аэропорты Москвы и "Жуковский" в своих комментариях РИА Новости сообщили о штатной работе на фоне снегопада в столичном регионе. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:08

2024-01-06T10:08

2024-01-06T10:11

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/72/1482917296_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_58bd715d0f7903151103da32166d6c81.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" в своих комментариях РИА Новости сообщили о штатной работе на фоне снегопада в столичном регионе. Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Тишковец сообщал РИА Новости, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем - минус 10-15, пройдет кратковременный снег, а в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18. "Работаем штатно. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме", - сообщили в аэропорту "Жуковский". Прием и отправка рейсов осуществляются без ограничений, отметили в авиагавани. "Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", - заявили РИА Новости во "Внуково". Там отметили, что все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. "Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов", - рассказали в авиагавани. К началу зимнего сезона "Домодедово" подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. В аэропорту "Шереметьево" сообщили, что авиагавань работает штатно.

https://ria.ru/20240106/moskva-1919895026.html

https://ria.ru/20240106/volgograd-1919905668.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"