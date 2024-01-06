https://ria.ru/20240106/aeroporty-1919912191.html
Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 06.01.2024
Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Москвы и "Жуковский" в своих комментариях РИА Новости сообщили о штатной работе на фоне снегопада в столичном регионе. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:08
2024-01-06T10:08
2024-01-06T10:11
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/72/1482917296_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_58bd715d0f7903151103da32166d6c81.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" в своих комментариях РИА Новости сообщили о штатной работе на фоне снегопада в столичном регионе. Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Тишковец сообщал РИА Новости, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем - минус 10-15, пройдет кратковременный снег, а в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18. "Работаем штатно. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме", - сообщили в аэропорту "Жуковский". Прием и отправка рейсов осуществляются без ограничений, отметили в авиагавани. "Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", - заявили РИА Новости во "Внуково". Там отметили, что все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. "Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов", - рассказали в авиагавани. К началу зимнего сезона "Домодедово" подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. В аэропорту "Шереметьево" сообщили, что авиагавань работает штатно.
https://ria.ru/20240106/moskva-1919895026.html
https://ria.ru/20240106/volgograd-1919905668.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/72/1482917296_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_19b6817fcbcda561bc5240f7f41826d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский"
Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Москвы и Жуковский сообщили о штатной работе на фоне снегопада
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" в своих комментариях РИА Новости сообщили о штатной работе на фоне снегопада в столичном регионе.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Тишковец сообщал РИА Новости, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем - минус 10-15, пройдет кратковременный снег, а в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18.
"Работаем штатно. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме", - сообщили в аэропорту "Жуковский".
Прием и отправка рейсов осуществляются без ограничений, отметили в авиагавани.
В Москве начался сильный снегопад
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", - заявили РИА Новости во "Внуково".
Там отметили, что все службы аэропорта "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта.
"Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов", - рассказали в авиагавани.
К началу зимнего сезона "Домодедово" подготовил более 100 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины. Вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем.
В аэропорту "Шереметьево" сообщили, что авиагавань работает штатно.
Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после ледяного дождя