https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html

Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.01.2024

Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Глава ДНР Денис Пушилин и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и организацией. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:17

2024-01-05T13:17

2024-01-05T13:24

донецкая народная республика

москва

россия

денис пушилин

владимир путин

российское общество "знание"

политика

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и организацией. "День Донецкой Народной Республики на выставке "Россия" на ВДНХ начался с подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" с его руководителем Максимом Древалем", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он также заявил, что решение о перезапуске общества "Знание" "абсолютно своевременное", и назвал это необходимым шагом. Глава ДНР подчеркнул, что республика активно участвует в работе общества "Знание", и отметил, что в регионе уже размещено отделение организации, где проводятся образовательные проекты, марафоны, лекции и мастер-классы. Пушилин рассказал, что за год региональный филиал провел свыше 2 тысяч мероприятий, выразив надежду, что подписание соглашения позволит расширить сотрудничество ДНР с обществом "Знание". В ноябре минувшего года Древаль предложил сделать региональные дни выставки-форума "Россия", а также заверил, что все проекты общества "Знание" в полной мере доступны для жителей новых регионов РФ. Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

https://ria.ru/20240104/vystavka-1919674251.html

https://ria.ru/20231227/prigovor-1918572999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, москва, россия, денис пушилин, владимир путин, российское общество "знание", политика