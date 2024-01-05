Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Пушилин и глава общества "Знание" Древаль подписали соглашение о сотрудничестве
© Пушилин Д.В./TelegramДенис Пушилин и Максим Древаль во время подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество “Знание”. 5 января 2024
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин и гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и организацией.
"День Донецкой Народной Республики на выставке "Россия" на ВДНХ начался с подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" с его руководителем Максимом Древалем", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что решение о перезапуске общества "Знание" "абсолютно своевременное", и назвал это необходимым шагом.
Глава ДНР подчеркнул, что республика активно участвует в работе общества "Знание", и отметил, что в регионе уже размещено отделение организации, где проводятся образовательные проекты, марафоны, лекции и мастер-классы. Пушилин рассказал, что за год региональный филиал провел свыше 2 тысяч мероприятий, выразив надежду, что подписание соглашения позволит расширить сотрудничество ДНР с обществом "Знание".
В ноябре минувшего года Древаль предложил сделать региональные дни выставки-форума "Россия", а также заверил, что все проекты общества "Знание" в полной мере доступны для жителей новых регионов РФ.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ.
Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.