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БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России - РИА Новости, 05.01.2024
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17:54 05.01.2024 (обновлено: 18:45 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/zhertvy-1919849959.html
БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России
БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России - РИА Новости, 05.01.2024
БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило о своей обеспокоенности числом РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:54
2024-01-05T18:45
белгород
россия
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
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ВЕНА, 5 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило о своей обеспокоенности числом атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России. "БДИПЧ серьезно обеспокоено ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России", - говорится в аккаунте Бюро в соцсети Х. Организация также напомнила, что "международное право запрещает прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру". Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Президент России Владимир Путин назвал украинскую атаку на Белгород терактом. Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военных, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего. 2 января Белгород вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали. Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html
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белгород, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
Белгород, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России

БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских как на Украине, так и в России

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчины разбирают завалы во дворе дома
Мужчины разбирают завалы во дворе дома - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчины разбирают завалы во дворе дома . Архивное фото
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ВЕНА, 5 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило о своей обеспокоенности числом атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России.
«
"БДИПЧ серьезно обеспокоено ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России", - говорится в аккаунте Бюро в соцсети Х.
Организация также напомнила, что "международное право запрещает прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру".
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Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Президент России Владимир Путин назвал украинскую атаку на Белгород терактом. Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военных, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего.
2 января Белгород вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
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БелгородРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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