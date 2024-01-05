https://ria.ru/20240105/zhara-1919846419.html

Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века

Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века - РИА Новости, 05.01.2024

Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века

Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века, сообщила в пятницу Национальная метеорологическая служба страны "Метео-Франс". РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:31

2024-01-05T17:31

2024-01-05T17:31

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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века, сообщила в пятницу Национальная метеорологическая служба страны "Метео-Франс". "Вслед за 2022 годом, самым жарким во Франции с начала ХХ века, 2023 год занимает второе место в списке самых жарких годов на нашей территории", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте метеослужбы. Отмечается, что средняя температура в ушедшем году составляла 14,4 градуса по Цельсию, что превышает средние показатели 1991-2020 годов на 1,4 градуса. В конце ноября "Метео-Франс" сообщила, что осень 2023 года стала самой теплой во Франции с 1900 года. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, погода