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Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века
Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века - РИА Новости, 05.01.2024
Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века
Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века, сообщила в пятницу Национальная метеорологическая служба страны "Метео-Франс". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:31
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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века, сообщила в пятницу Национальная метеорологическая служба страны "Метео-Франс". "Вслед за 2022 годом, самым жарким во Франции с начала ХХ века, 2023 год занимает второе место в списке самых жарких годов на нашей территории", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте метеослужбы. Отмечается, что средняя температура в ушедшем году составляла 14,4 градуса по Цельсию, что превышает средние показатели 1991-2020 годов на 1,4 градуса. В конце ноября "Метео-Франс" сообщила, что осень 2023 года стала самой теплой во Франции с 1900 года. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, погода
Прошедший год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века
Прошедший и 2022 годы стали самыми жаркими во Франции с начала ХХ века
ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости.
Прошедший 2023 год стал вторым самым жарким во Франции с начала ХХ века, сообщила в пятницу Национальная метеорологическая служба страны "Метео-Франс
".
"Вслед за 2022 годом, самым жарким во Франции с начала ХХ века, 2023 год занимает второе место в списке самых жарких годов на нашей территории", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте метеослужбы.
Отмечается, что средняя температура в ушедшем году составляла 14,4 градуса по Цельсию, что превышает средние показатели 1991-2020 годов на 1,4 градуса.
В конце ноября "Метео-Франс" сообщила, что осень 2023 года стала самой теплой во Франции с 1900 года.
Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН
опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.
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