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СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений - РИА Новости, 05.01.2024
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22:23 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zemletryaseniya-1919875572.html
СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений
СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений - РИА Новости, 05.01.2024
СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений
Энергетическое оборудование на АЭС "Сика" получило ряд повреждений после серии мощных землетрясений в Японии, зафиксирована значительная утечка масла, однако... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:23
2024-01-05T22:23
исикава
в мире
япония
ниигата (город)
серия землетрясений в японии в 2024 году
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Энергетическое оборудование на АЭС "Сика" получило ряд повреждений после серии мощных землетрясений в Японии, зафиксирована значительная утечка масла, однако угроз безопасности нет, сообщает телеканал NHK. "На АЭС "Сика" из-за землетрясения, произошедшего 1 января, разорвались трубопроводы двух трансформаторов, используемых для получения электроэнергии извне на 1 и 2 энергоблоках, а также произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, что привело к некоторому повреждению системы", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, компания-оператор Hokuriku Electric Power Company изначально сообщила, что объем масла, вытекшего из второго энергоблока, составил 3,5 тысячи литров, однако в пятницу компания заявила, что на самом деле утечка составила около 10 тысяч литров. Несмотря на то, что большая часть вытекшего масла была собрана в пятницу, "перспектив на восстановление инфраструктуры пока нет". Отмечается, что, хотя на территории АЭС были обнаружены новые повреждения, такие как проседание грунта, утверждается, что это никак не повлияло на безопасность станции. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации. В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций более 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240105/tsunami-1919831751.html
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html
исикава
япония
ниигата (город)
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исикава, в мире, япония, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году
Исикава, В мире, Япония, Ниигата (город), Серия землетрясений в Японии в 2024 году
СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений

NHK: оборудование на АЭС "Сика" в Японии получило повреждения при землетрясениях

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Энергетическое оборудование на АЭС "Сика" получило ряд повреждений после серии мощных землетрясений в Японии, зафиксирована значительная утечка масла, однако угроз безопасности нет, сообщает телеканал NHK.
«
"На АЭС "Сика" из-за землетрясения, произошедшего 1 января, разорвались трубопроводы двух трансформаторов, используемых для получения электроэнергии извне на 1 и 2 энергоблоках, а также произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, что привело к некоторому повреждению системы", - говорится в сообщении телеканала.
По его данным, компания-оператор Hokuriku Electric Power Company изначально сообщила, что объем масла, вытекшего из второго энергоблока, составил 3,5 тысячи литров, однако в пятницу компания заявила, что на самом деле утечка составила около 10 тысяч литров. Несмотря на то, что большая часть вытекшего масла была собрана в пятницу, "перспектив на восстановление инфраструктуры пока нет".
Отмечается, что, хотя на территории АЭС были обнаружены новые повреждения, такие как проседание грунта, утверждается, что это никак не повлияло на безопасность станции.
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В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций более 160 человек.
Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
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