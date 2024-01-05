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На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 05.01.2024
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02:36 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zemletryasenie-1919761984.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 05.01.2024
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:36
2024-01-05T02:36
сахалин
невельск
елена семенова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу на Сахалине. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации регионального главка МЧС России, землетрясение до 3 баллов ощущалось в Невельске и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
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сахалин, невельск, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Сахалин, Невельск, Елена Семенова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу на юге Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу на Сахалине. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства.
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По информации регионального главка МЧС России, землетрясение до 3 баллов ощущалось в Невельске и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ.
 
СахалинНевельскЕлена СеменоваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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