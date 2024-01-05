https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919806300.html

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках - РИА Новости, 05.01.2024

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя новые угрозы со стороны киевских властей, заявил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T12:44

2024-01-05T12:44

2024-01-05T12:44

черноморский регион

россия

владимир константинов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя новые угрозы со стороны киевских властей, заявил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. По его словам, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира". "Новый год - новые угрозы. Помнится, прошлый год начинался с куда более грозных заявлений. Толпы высокопоставленных террористов, возглавляющих киевский режим, на весь мир заявляли о намерении пить кофе на набережной Ялты. Мы с вами можем проверить - там ли они сейчас. А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, возможности Зеленского сводятся к тому, чтобы "гадить в Черноморском регионе по-мелкому". "Что греха таить - иногда и по-крупному. Но все, на что они способны - гадить. Собственно, только это и может стать "примером для всего мира": киевский режим способен только устраивать мерзкие, кровавые теракты против мирных жителей. Вот к этой перспективе следует отнестись со всей серьёзностью. В этом - вызов не только для Крыма, а для всей России. В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240105/polsha-1919757788.html

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черноморский регион

россия

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Дарья Буймова

черноморский регион, россия, владимир константинов, владимир зеленский