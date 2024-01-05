https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919765527.html

Запад дал добро. В Киеве заявили о страшном плане Зеленского

Запад дал добро. В Киеве заявили о страшном плане Зеленского - РИА Новости, 05.01.2024

Запад дал добро. В Киеве заявили о страшном плане Зеленского

Западные элиты с целью сдерживания России тайно разрешили Владимиру Зеленскому создать на Украине "концентрационный лагерь" для уничтожения полумиллиона... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T04:59

2024-01-05T04:59

2024-01-05T04:59

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Западные элиты с целью сдерживания России тайно разрешили Владимиру Зеленскому создать на Украине "концентрационный лагерь" для уничтожения полумиллиона украинцев, с таким утверждением выступил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.По его словам, Запад больше не хочет оказывать финансовую помощь Украине, но все еще заинтересован в сдерживании России, а для этого ему нужна живая сила в лице украинских солдат. Именно с этой целью и было принято решение мобилизовать и отправить на смерть 500 тысяч молодых украинцев, однако ситуация пошла не по плану, считает Соскин."Оказалось, что украинцы сами на убой не пойдут, и поэтому группа Зеленского решила вылавливать массу украинских мужчин, которые на это не пошли, и началось столкновение. Тогда решили сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский "обкомы" ему говорят: "Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека", — заявил аналитик.По словам Соскина, для западных стран гибель еще полумиллиона украинцев является приемлемой ценой для сохранения собственного комфорта и "связывания" России на Украине."Таким образом, Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тысяч мужчин с Украины", — заключил эксперт.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря киевские власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

https://ria.ru/20240105/gorod-1919757960.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев