https://ria.ru/20240105/zavesa-1919799026.html

В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу

В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу - РИА Новости, 05.01.2024

В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу

В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:38

2024-01-05T11:38

2024-01-05T11:38

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 11.18 мск. "Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240105/most-1919797212.html

севастополь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, михаил развожаев