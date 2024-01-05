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В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу - РИА Новости, 05.01.2024
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11:38 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zavesa-1919799026.html
В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу
В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу - РИА Новости, 05.01.2024
В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу
В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:38
2024-01-05T11:38
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 11.18 мск. "Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.
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севастополь
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В бухтах Севастополя запустили дымовую завесу

Развожаев: в бухтах Севастополя запустили дымовую завесу для маскировки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили в пятницу в 11.18 мск.
"Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
На Крымском мосту временно перекрыли движение
11:20
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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