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Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919876062.html
Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте
Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте - РИА Новости, 05.01.2024
Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе беседы... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:30
2024-01-05T22:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
валерий залужный
владимир путин
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе беседы доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. "Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой", - написал Залужный в своем Telegram-канале. Он отметил, что ВСУ концентрируется на отражении атак, продолжая оборонительные операции. По словам главкома, стороны обменялись мнениями относительно усиления украинской системы противовоздушной обороны. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html
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россия, украина, европа, валерий залужный, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Валерий Залужный, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте

Главком ВСУ Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе беседы доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.
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"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой", - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ концентрируется на отражении атак, продолжая оборонительные операции. По словам главкома, стороны обменялись мнениями относительно усиления украинской системы противовоздушной обороны.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВалерий ЗалужныйВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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