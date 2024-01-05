https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919762103.html

Грызня в Киеве: "подлый" Залужный подставил Зеленского

Грызня в Киеве: "подлый" Залужный подставил Зеленского - РИА Новости, 05.01.2024

Грызня в Киеве: "подлый" Залужный подставил Зеленского

Офис Владимира Зеленского пытается "снять напряжение" в украинском обществе в условиях, когда главком ВСУ Валерий Залужный не хочет брать на себя... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T02:39

2024-01-05T02:39

2024-01-05T02:39

в мире

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владимир зеленский

валерий залужный

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается "снять напряжение" в украинском обществе в условиях, когда главком ВСУ Валерий Залужный не хочет брать на себя ответственность за новую мобилизацию, такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.Как заявил парламентарий, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, офис президента Украины попал в "вилку", которую сам же создал публикацией законопроекта об ужесточении мобилизации.По его словам, украинская верхушка хочет продемонстрировать "дяде Сэму" план "воевать до победного конца" и одновременно "не оказаться на вилах у тех, кто принимать участие в этом плане не готов"."При этом, сдать назад, заменив законопроект через кабмин – и глупо, и свидетельствует о стратегическом просчете, и доказывает слабость власти и невозможность (неспособность) реализовать намеченные планы. А тут еще и подлый Залужный не захотел брать на себя ответственность за 500 тысяч и другие необоснованные ужесточения мобилизационного процесса", - говорится в заявлении Дубинского в его Telegram-канале, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По утверждению парламентария, для снятия "напряжения в обществе" офис Зеленского "выпустил" оппозицию, требующую изменения норм законопроекта, на которые он будет "вынужден согласиться". "Впрочем, надеяться, что от этого станет легче простым людям – не стоит. Перед вторым чтением "по требованию наших партнеров и ради победы" все жесткие нормы очень легко вернуть", - резюмировал депутат.Ранее Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.

https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html

https://ria.ru/20240104/mobilizatsiya-1919718097.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины