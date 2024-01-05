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Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области - РИА Новости, 05.01.2024
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22:55 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zaderzhka-1919877178.html
Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области
Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области - РИА Новости, 05.01.2024
Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области
Предварительной причиной задержки поездов в Ярославской области стала техническая неисправность локомотива грузового поезда, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T22:55
2024-01-05T22:55
москва
происшествия
ярославская область
воркута
северо-западная транспортная прокуратура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Предварительной причиной задержки поездов в Ярославской области стала техническая неисправность локомотива грузового поезда, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ранее в пятницу СЖД сообщила о задержке по состоянию на 17.50 мск трех пассажирских поездов: № 375 Воркута - Москва на 2 часа 47 минут; №67 Абакан - Москва на 2 часа 3 минуты; №103 Ярославль - Москва на 2 часа 6 минут. Отмечалось также, что ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут. Позже СЖД обновила данные по состоянию на 20.50 мск – задерживались поезда №16 Москва-Архангельск на 3 часа 9 минут, №70 Москва-Чита на 3 часа, №376 Москва-Воркута на 2 часа 40 минут, №936 Москва-Котлас на 2 часа, №716 Москва -Кострома на 2 часа 16 минут, №295 Котлас -Москва на 2 часа 11 минут, №934 Москва- Великий Устюг на 42 минуты, №108 Москва -Вологда на 41 минуту. Также, по данным СЖД, задерживались пригородные поезда №6009 Ярославль-Главный - Александров на 2 часа и №6008 Александров - Ярославль-Главный на 1,5 часа. "По предварительным данным, 5 января из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву", - информирует прокуратура. Отмечается, что в настоящее время движение поездов восстановлено. "Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой движения поездов", - говорится в сообщении. Также, отмечает прокуратура, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги.
https://ria.ru/20240104/poezda-1919736304.html
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москва, происшествия, ярославская область, воркута, северо-западная транспортная прокуратура
Москва, Происшествия, Ярославская область, Воркута, Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура назвала причину задержки поездов в Ярославской области

Прокуратура: поезда в Ярославской области задержали из-за поломки локомотива

© iStock.com / Devin_PavelПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© iStock.com / Devin_Pavel
Поезд РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Предварительной причиной задержки поездов в Ярославской области стала техническая неисправность локомотива грузового поезда, проводится проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее в пятницу СЖД сообщила о задержке по состоянию на 17.50 мск трех пассажирских поездов: № 375 Воркута - Москва на 2 часа 47 минут; №67 Абакан - Москва на 2 часа 3 минуты; №103 Ярославль - Москва на 2 часа 6 минут. Отмечалось также, что ряд пассажирских поездов следуют с задержкой от 15 до 50 минут.
Позже СЖД обновила данные по состоянию на 20.50 мск – задерживались поезда №16 Москва-Архангельск на 3 часа 9 минут, №70 Москва-Чита на 3 часа, №376 Москва-Воркута на 2 часа 40 минут, №936 Москва-Котлас на 2 часа, №716 Москва -Кострома на 2 часа 16 минут, №295 Котлас -Москва на 2 часа 11 минут, №934 Москва- Великий Устюг на 42 минуты, №108 Москва -Вологда на 41 минуту. Также, по данным СЖД, задерживались пригородные поезда №6009 Ярославль-Главный - Александров на 2 часа и №6008 Александров - Ярославль-Главный на 1,5 часа.
«
"По предварительным данным, 5 января из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву", - информирует прокуратура.
Отмечается, что в настоящее время движение поездов восстановлено.
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«
"Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой движения поездов", - говорится в сообщении. Также, отмечает прокуратура, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц железной дороги.
 
МоскваПроисшествияЯрославская областьВоркутаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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