https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html

Оставшиеся без света жители Ярославской области получат выплаты

Оставшиеся без света жители Ярославской области получат выплаты - РИА Новости, 05.01.2024

Оставшиеся без света жители Ярославской области получат выплаты

Пострадавшие от введенного из-за отключений электричества режима ЧС в Ярославской области смогут получить выплату почти в 15 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T00:13

2024-01-05T00:13

2024-01-05T00:13

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Пострадавшие от введенного из-за отключений электричества режима ЧС в Ярославской области смогут получить выплату почти в 15 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Сообщается, что единовременную материальную помощь могут получить жители муниципальных образований области, пострадавшие в результате отключений электро- и теплоснабжения. "Если в результате ЧС были нарушены условия жизнедеятельности, положена выплата в размере одной величины прожиточного минимума. До 31 декабря 2023 года эта сумма составляла 13800 рублей. С 1 января текущего года размер выплат равен 14949 рублям", - говорится в сообщении. Факт нарушения условий жизнедеятельности устанавливается решением комиссии исходя из ряда критериев, отмечают власти. Один из них - невозможность проживания в жилых помещениях, в том числе при отсутствии в результате ЧС более суток теплоснабжения, водоснабжения или электроснабжения жилого здания или помещения. "Кроме того, предусмотрено единовременное пособие за вред здоровью пострадавшим в результате ЧС локального, муниципального или межмуниципального характера в размере двух величин прожиточного минимума на человека", - сообщает областное правительство. Все выплаты производятся по заявительному принципу. Обратиться за консультацией и дополнительной информацией необходимо в органы соцподдержки населения муниципальных образований в течение 10 дней с момента ЧС, информируют власти. Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества.

https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html

https://ria.ru/20240104/otoplenie-1919704526.html

https://ria.ru/20240104/sheremetevo-1919752935.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, происшествия