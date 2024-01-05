https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919815456.html

В японской Вадзиме под завалами могут находится около ста человек

В японской Вадзиме под завалами могут находится около ста человек - РИА Новости, 05.01.2024

В японской Вадзиме под завалами могут находится около ста человек

Мэр города Вадзима, пострадавшего от серии сильных землетрясений в понедельник, заявил, что под завалами могут оставаться не менее 100 жителей. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:49

2024-01-05T13:49

2024-01-05T14:01

в мире

исикава

япония

ниигата (город)

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Мэр города Вадзима, пострадавшего от серии сильных землетрясений в понедельник, заявил, что под завалами могут оставаться не менее 100 жителей. На пресс-конференции в пятницу мэр Сигэру Сакагути заявил, что пока нет полной информации о масштабах разрушений, а также количестве людей, оказавшихся под завалами, но, предположительно, речь идет о трехзначном числе. "Мы пока точно не знаем, сколько там человек", - сказал мэр на пресс-конференции. На уточняющий вопрос журналиста о том, идет ли речь о ста и более людях, мэр ответил: "Цифра трехзначная, будет более ста". "В тех районах, где я был, обходил в приоритетном порядке те места, где есть живые, где голоса отвечают, а там, где не слышно голосов, пришлось сместить очередность ниже", - добавил мэр. На город Вадзима приходится более половины всех погибших от землетрясения - 55 из 94 человек. В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем, впервые с 2011 года, - угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более чем 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах - Исикава, Тояма и Ниигата, без света - более 30 тысяч. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны. Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) для помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января. Средства будут выделены из резервного фонда за текущий 2023 финансовый год (закончится 31 марта 2024 года).

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html

исикава

япония

ниигата (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исикава, япония, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году