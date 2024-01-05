https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919787490.html

Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги

Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги - РИА Новости, 05.01.2024

Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги

Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января, об этом... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:59

2024-01-05T09:59

2024-01-05T09:59

в мире

япония

исикава

кумамото (префектура)

фумио кисида

сюнъити судзуки

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ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января, об этом журналистам в пятницу сообщил министр иностранных дел Сюнъити Судзуки. Средства будут выделены из запасного фонда. "Помощь пострадавшим должна быть быстрой", - приводит слова Судзуки агентство Киодо. В четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости оказывать "помощь в толчковом режиме" и объявил, что правительство намерено выделить на нее около 4 миллиардов иен (около 27 миллиардов долларов). Это почти в два раза больше объемов помощи, выделенной при землетрясении в Кумамото в 2016 году. Это связано с тем, что сейчас землетрясение произошло в разгаре зимы и на северо-западе, поэтому возникла дополнительная необходимость обеспечения топливом и теплыми вещами. Выделение помощи из запасного фонда не требует одобрения парламентом и принимается решением правительства. На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиардов иен (3,2 миллиарда долларов). Агентство сообщает также, что премьер-министр Кисида дал указание министру финансов Судзуки увеличить статью расходов на запасной фонд в бюджете на будущий финансовый год (начнется 1 апреля 20214 года) с учетом необходимости выделения средств на восстановление после разрушительного землетрясения в районе префектуры Исикава. В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16-06 (10-06 МСК) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 92 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 242 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более чем 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 780 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

япония

исикава

кумамото (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, исикава, кумамото (префектура), фумио кисида, сюнъити судзуки