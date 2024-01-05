https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919787490.html
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги - РИА Новости, 05.01.2024
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги
Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января, об этом... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:59
2024-01-05T09:59
2024-01-05T09:59
в мире
япония
исикава
кумамото (префектура)
фумио кисида
сюнъити судзуки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fe8428e020b31216596558e401cfe21.jpg
ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января, об этом журналистам в пятницу сообщил министр иностранных дел Сюнъити Судзуки. Средства будут выделены из запасного фонда. "Помощь пострадавшим должна быть быстрой", - приводит слова Судзуки агентство Киодо. В четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости оказывать "помощь в толчковом режиме" и объявил, что правительство намерено выделить на нее около 4 миллиардов иен (около 27 миллиардов долларов). Это почти в два раза больше объемов помощи, выделенной при землетрясении в Кумамото в 2016 году. Это связано с тем, что сейчас землетрясение произошло в разгаре зимы и на северо-западе, поэтому возникла дополнительная необходимость обеспечения топливом и теплыми вещами. Выделение помощи из запасного фонда не требует одобрения парламентом и принимается решением правительства. На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиардов иен (3,2 миллиарда долларов). Агентство сообщает также, что премьер-министр Кисида дал указание министру финансов Судзуки увеличить статью расходов на запасной фонд в бюджете на будущий финансовый год (начнется 1 апреля 20214 года) с учетом необходимости выделения средств на восстановление после разрушительного землетрясения в районе префектуры Исикава. В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16-06 (10-06 МСК) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 92 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 242 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более чем 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 780 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, исикава, кумамото (префектура), фумио кисида, сюнъити судзуки
В мире, Япония, Исикава, Кумамото (префектура), Фумио Кисида, Сюнъити Судзуки
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят 4,74 миллиарда иен помощи
ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января, об этом журналистам в пятницу сообщил министр иностранных дел Сюнъити Судзуки.
Средства будут выделены из запасного фонда.
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464
"Помощь пострадавшим должна быть быстрой", - приводит слова Судзуки агентство Киодо.
В четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида
заявил о необходимости оказывать "помощь в толчковом режиме" и объявил, что правительство намерено выделить на нее около 4 миллиардов иен (около 27 миллиардов долларов). Это почти в два раза больше объемов помощи, выделенной при землетрясении в Кумамото
в 2016 году. Это связано с тем, что сейчас землетрясение произошло в разгаре зимы и на северо-западе, поэтому возникла дополнительная необходимость обеспечения топливом и теплыми вещами.
Выделение помощи из запасного фонда не требует одобрения парламентом и принимается решением правительства. На текущий 2023 финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года, в бюджете на нужды в связи со стихийными бедствиями выделено 500 миллиардов иен. На сегодняшний день в фонде остается еще около 466,6 миллиардов иен (3,2 миллиарда долларов).
Агентство сообщает также, что премьер-министр Кисида дал указание министру финансов Судзуки увеличить статью расходов на запасной фонд в бюджете на будущий финансовый год (начнется 1 апреля 20214 года) с учетом необходимости выделения средств на восстановление после разрушительного землетрясения в районе префектуры Исикава
.
В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16-06 (10-06 МСК) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
К этому часу сообщается о 92 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 242 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Есть сообщения, что в городе Вадзима более чем 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций более 780 человек.
Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата
. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
В Японии пока не могут установить судьбу 179 человек после землетрясений