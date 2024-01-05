https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464 - РИА Новости, 05.01.2024
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464
При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, власти также не могут выяснить, в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:21
2024-01-05T06:21
2024-01-05T06:21
япония
исикава
токио
есимаса хаяси
фумио кисида
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, власти также не могут выяснить, в безопасности ли еще 242 человека, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что после серии мощных землетрясений в Исикаве подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Позже агентство Киодо сообщало, что число жертв выросло до 91. "К 8.00 (2.00 мск) согласно данным, обнародованным префектурой Исикава, погибли 92 человека, пострадавших 464 человека, пропавших без вести 16 человек. Кроме того, согласно данным префектуры Исикава, по состоянию на 9.00 (3.00 мск) не удается подтвердить безопасность 242 человек. К 9.00 в полицию поступило 138 запросов о спасении, из них помощь оказана по 115", - сказал генеральный секретарь. В первый день года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Зафиксированы подземные толчки от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html
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япония, исикава, токио, есимаса хаяси, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Япония, Исикава, Токио, Есимаса Хаяси, Фумио Кисида, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464
Власти Японии: число пострадавших при серии землетрясений увеличилось до 464
ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, власти также не могут выяснить, в безопасности ли еще 242 человека, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида
заявил, что после серии мощных землетрясений в Исикаве
подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Позже агентство Киодо сообщало, что число жертв выросло до 91.
"К 8.00 (2.00 мск) согласно данным, обнародованным префектурой Исикава, погибли 92 человека, пострадавших 464 человека, пропавших без вести 16 человек. Кроме того, согласно данным префектуры Исикава, по состоянию на 9.00 (3.00 мск) не удается подтвердить безопасность 242 человек. К 9.00 в полицию поступило 138 запросов о спасении, из них помощь оказана по 115", - сказал генеральный секретарь.
В первый день года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Зафиксированы подземные толчки от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений