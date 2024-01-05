https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919764911.html

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 91

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 91 - РИА Новости, 05.01.2024

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 91

Число жертв серии крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T04:31

2024-01-05T04:31

2024-01-05T04:31

исикава

япония

ниигата (город)

фумио кисида

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

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ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Число жертв серии крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91, сообщило агентство Киодо. Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что после серии мощных землетрясений в Исикаве подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Пропавшими без вести числятся 179 человек. Однако в этом списке могли оказаться и люди, переехавшие в другое место, но не отмеченные как переехавшие. Появляются сообщения о том, что в городе Вадзима более 40 человек оказались погребены заживо. Таким образом, число погибших может возрасти. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны. В первый день года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Зафиксированы подземные толчки от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.

https://ria.ru/20240105/zemletryasenie-1919761984.html

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919466857.html

исикава

япония

ниигата (город)

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исикава, япония, ниигата (город), фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире