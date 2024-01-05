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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 05.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 05.01.2024 (обновлено: 21:25 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/vzryvy-1919869075.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:05
2024-01-05T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". &quot;В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты &quot;Общественного&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сегодня украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий, расположенных в Днепровском районе города. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Общественное": в подконтрольном Украине городе Херсоне раздались взрывы

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Ранее сегодня украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий, расположенных в Днепровском районе города.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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