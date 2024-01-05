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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 05.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:05
2024-01-05T21:05
2024-01-05T21:25
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сегодня украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий, расположенных в Днепровском районе города. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Общественное": в подконтрольном Украине городе Херсоне раздались взрывы