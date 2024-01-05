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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 05.01.2024 (обновлено: 12:04 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919788392.html
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2024
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:05
2024-01-05T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. "Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", — уточнили в материале. Группы ударных БПЛА заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где находится военный аэродром. Перед этим в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу. Накануне под ударами российских военных оказались Кировоградская, Николаевская и Харьковская области. Кропивницкий (бывший Кировоград) из-за взрывов остался без света, там получили повреждения два энергообъекта. При этом также была обесточена железная дорога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240104/vzryv-1919748037.html
https://ria.ru/20240105/trevoga-1919786609.html
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в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram.
«
"Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", — уточнили в материале.
Группы ударных БПЛА заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где находится военный аэродром.
Перед этим в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу.
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Накануне под ударами российских военных оказались Кировоградская, Николаевская и Харьковская области. Кропивницкий (бывший Кировоград) из-за взрывов остался без света, там получили повреждения два энергообъекта. При этом также была обесточена железная дорога.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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