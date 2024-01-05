https://ria.ru/20240105/vzryv-1919788392.html

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2024

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:05

2024-01-05T10:05

2024-01-05T12:04

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. "Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", — уточнили в материале. Группы ударных БПЛА заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где находится военный аэродром. Перед этим в Хмельницкой и трех соседних областях на западе Украины объявили воздушную тревогу. Накануне под ударами российских военных оказались Кировоградская, Николаевская и Харьковская области. Кропивницкий (бывший Кировоград) из-за взрывов остался без света, там получили повреждения два энергообъекта. При этом также была обесточена железная дорога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/vzryv-1919748037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины