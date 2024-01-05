"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
AT: ВС России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине, показав его слабость, сообщило издание Asia Times.
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"На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder", — говорится в материале.
По словам обозревателя, западные танки, которых у Североатлантического альянса и так было мало, показали себя не самым лучшим образом на Украине: у ВСУ больше не осталось немецких Leopard 2 в рабочем состоянии, несмотря на попытки украинцев как-то усилить их броню, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить столкновение с российскими военными.
Как накануне сообщили в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
В России не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.