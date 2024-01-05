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"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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09:28 05.01.2024 (обновлено: 15:52 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/unichtozhenie-1919782176.html
"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 05.01.2024
"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине, показав его слабость, сообщило издание Asia Times. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:28
2024-01-05T15:52
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине, показав его слабость, сообщило издание Asia Times.&quot;На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder&quot;, — говорится в материале.По словам обозревателя, западные танки, которых у Североатлантического альянса и так было мало, показали себя не самым лучшим образом на Украине: у ВСУ больше не осталось немецких Leopard 2 в рабочем состоянии, несмотря на попытки украинцев как-то усилить их броню, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить столкновение с российскими военными.Как накануне сообщили в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.В России не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
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политика, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, в мире
Политика, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Самое лучшее". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

AT: ВС России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине, показав его слабость, сообщило издание Asia Times.
«

"На Украине ВС России продемонстрировали, что в бою они обычным оружием могут вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить такие бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder", — говорится в материале.

По словам обозревателя, западные танки, которых у Североатлантического альянса и так было мало, показали себя не самым лучшим образом на Украине: у ВСУ больше не осталось немецких Leopard 2 в рабочем состоянии, несмотря на попытки украинцев как-то усилить их броню, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий, поскольку есть опасения, что они не смогут пережить столкновение с российскими военными.
Как накануне сообщили в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
В России не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
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