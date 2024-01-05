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"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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16:53 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html
"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине
"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 05.01.2024
"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине
На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:53
2024-01-05T16:53
в мире
украина
киев
олег соскин
леонид кучма
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией &lt;…&gt;. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война", — отметил он.Соскин добавил, что сегодняшняя власть на Украине некомпетентна и не может проводить разумную политику ни в одной из сфер, поэтому он призывает как можно скорее начать выборы. Кроме того, подчеркнул эксперт, заявления главкома ВСУ Владимира Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в еще больший тупик."Это геноцид, пятьсот тысяч украинских мужчин хотят отправить на бойню, чтобы они были убиты", — резюмировал он.Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
https://ria.ru/20240105/territorii-1919819135.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине

Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией <…>. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война", — отметил он.
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Соскин добавил, что сегодняшняя власть на Украине некомпетентна и не может проводить разумную политику ни в одной из сфер, поэтому он призывает как можно скорее начать выборы. Кроме того, подчеркнул эксперт, заявления главкома ВСУ Владимира Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в еще больший тупик.
"Это геноцид, пятьсот тысяч украинских мужчин хотят отправить на бойню, чтобы они были убиты", — резюмировал он.
Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
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В миреУкраинаКиевОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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