"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине
Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией <…>. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война", — отметил он.
Соскин добавил, что сегодняшняя власть на Украине некомпетентна и не может проводить разумную политику ни в одной из сфер, поэтому он призывает как можно скорее начать выборы. Кроме того, подчеркнул эксперт, заявления главкома ВСУ Владимира Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в еще больший тупик.
"Это геноцид, пятьсот тысяч украинских мужчин хотят отправить на бойню, чтобы они были убиты", — резюмировал он.
Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.