https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html

"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине

"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 05.01.2024

"Полный крах": в Киеве рассказали о неожиданной угрозе Украине

На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T16:53

2024-01-05T16:53

2024-01-05T16:53

в мире

украина

киев

олег соскин

леонид кучма

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией <…>. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война", — отметил он.Соскин добавил, что сегодняшняя власть на Украине некомпетентна и не может проводить разумную политику ни в одной из сфер, поэтому он призывает как можно скорее начать выборы. Кроме того, подчеркнул эксперт, заявления главкома ВСУ Владимира Залужного о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в еще больший тупик."Это геноцид, пятьсот тысяч украинских мужчин хотят отправить на бойню, чтобы они были убиты", — резюмировал он.Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.

https://ria.ru/20240105/territorii-1919819135.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины